Le TOP 10 des vidéos les plus consultées sur Netflix en 2019

Généralement en période de fin d’année c’est le moment de dresser le bilan de l’année écoulée. C’est généralement aussi le moment où on voit fleurir sur le net des TOP et des FLOP des meilleurs (ou des pires) événements de l’année.

Et cette année le géant Netflix n’échappe pas à la règle et partage sur Twitter son TOP 10 des vidéos les plus regardées sur son service de streaming. On a donc droit à un TOP 10 des vidéos les plus regardées toutes catégories confondues, à un TOP 10 des séries les plus visionnées, à un TOP 10 des films les plus vus et enfin à un TOP 10 consacré aux documentaires.

Ce genre de classement est toujours intéressant à consulter. Et ça permet par la même occasion d’avoir quelques idées quand on ne sait pas quoi regarder en ce moment… Dommage par contre qu’il n’y ait pas un TOP 10 des animes ou des dessins animés les plus regardées sur Netflix, histoire de viser aussi les publics les plus jeunes. Car le service propose aussi quelques DA intéressants comme par exemple Chasseurs de Rrolls ou 3 Below qui valent le coup d’oeil d’après une experte en la matière, ma fille.

Le Top 10 toutes catégories sur Netflix

01 – La Casa de Papel (partie 3)

02 – The Witcher

03 – 6 Underground

04 – Sex Education

05 – Umbrella Academy

06 – Stranger Things (saison 3)

07 – You (saison 2)

08 – Triple Frontière

09 – Elite (saison 2)

10 – Family Business

Le Top 10 des séries sur Netflix

01 – La Casa de Papel (partie 3)

02 – The Witcher

03 – Sex Education

04 – Umbrella Academy

05 – Stranger Things (saison 3)

06 – You (saison 2)

07 – Elite (saison 2)

08 – Family Business

09 – Comment élever un super-héros

10 – 13 Reasons Why (saison)

Le Top 10 des films sur Netflix

01 – 6 Underground

02 – Triple Frontière

03 – Banlieusards

04 – The Irishman

05 – Klaus (dessin animé)

06 – The Perfect date

07 – Isn’t it romantic

08 – Tall Girl

09 – Murder Mystery

10 – Falling Inn Love

Le Top 10 des documentaires sur Netflix

01 – Notre Planète

02 – Grégory

03 – Nekfeu – Les Étoiles Vagabondes

04 – Antoine Griezmann : Champion du monde

05 – Homecoming : Un film de Beyoncé

06 – Don’t F**k with cats : un tueur trop viral

07 – Travis Scott : Look mom I can fly

08 – Fyre : le meilleur festival qui n’a jamais eu lieu

09 – Formula 1 : pilotes de leur destin

10 – Les derniers tsars