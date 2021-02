Trois nouveaux moniteurs débarquent chez AOC : U32P2, U28P2A et Q32P2

Trois nouveaux écrans pointent le bout de leur nez dans la gamme P2 du fabricant AOC : le U32P2, le U28P2A et le Q32P2. Pour rappel, les moniteurs P2 d’AOC sont des appareils destinés au monde professionnel. Le fabricant précise d’ailleurs qu’ils sont “conçus pour augmenter la productivité en entreprise comme en télétravail”.

Les deux premiers (le U32P2 et le U28P2A) sont des moniteurs 4K Ultra HD alors que le troisième se contente d’une définition QHD. Voyons en détail les caractéristiques des différents modèles :

AOC U32P2 : Ce moniteur de 31,5″ dispose d’un dalle VA qui supporte une définition 4K de 3.840 x 2.160 pixels à la fréquence de 75 Hz. L’écran propose un contraste de 3000:1, une luminosité de 350 cd/m2, un temps de réponse de 4 ms et des angles de vision de 178/178°. Sa connectique se compose de : deux ports HDMI 2.0, un DisPlayPort 1.2, un hub avec 4 ports USB 3.2 et une sortie jack pour le casque. Une paire d’enceintes de 3 Watts est également présente. A noter que le pied de l’écran est réglable en hauteur (150 mm) et l’écran est inclinable. L’appareil supporte en outre les technologies “Low Blue Light” (pour réduire les émissions de lumière bleue) et “Flicker Free” (pour réduire le scintillement). Ce modèle sera disponible ce mois ci au prix de 439€.

AOC U28P2A : On a affaire cette fois à un écran de 28 pouces qui dispose d’une dalle IPS. Le moniteur offre une définition 4K (3.840 x 2.160) à la fréquence de 60 Hz. Au niveau de ses caractéristiques techniques, le U28P2A propose un contraste de 1000:1, une luminosité de 300 cd/m2, un temps de réponse de 4 ms et des angles de vision de 178/178°. A l’arrière du U28P2A, on trouve deux ports HDMI 2.0, deux DisplayPort 1.2 et un hub avec 4 ports USB 3.2. Pour l’audio : une prise casque et des enceintes (2x3W) sont également de la partie. Le pied du U28P2A réglable en hauteur (130 mm) et l’écran est inclinable. Le support du Low Blue Light et du Flicker Free sont toujours au programme. Ce modèle sera dispo en avril au tarif de 379€

AOC Q32P2 : Doté d’une dalle IPS, ce moniteur offre une diagonale de 31,5 pouces qui offre une définition QHD (2560 x 1440 pixels). Le Q32P2 supporte une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz, un contraste de 1000:1, une luminosité de 250 cd/m2, un temps de réponse de 4 ms et des angles de vision de 178/178°. L’appareil propose en terme de connectique : 2 ports HDMI 2.0, 1 DisPlayPort 1.2 et un hub avec 4 ports USB 3.2. Une prise jack et des enceintes (2x3W) sont présentes, tout comme le support des technologies Low Blue Light et du Flicker Free. Le pied du Q32P est réglable en hauteur (150 mm) et l’écran est inclinable. Son prix : 309€.