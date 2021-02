PS5 : l’installation d’un SSD M.2. NVMe dans la console sera possible cet été

Afin d’augmenter la capacité de stockage de sa console, Sony a prévu un emplacement au format M.2. NVMe au sein de la Playstation 5. Malheureusement, le slot n’est pas utilisable depuis la sortie de la PS5 car le fabricant n’a pas activé cette fonctionnalité dans le firmware de la machine. Les possesseurs de PS5 sont donc limités au stockage interne de la console sur lequel 667 Go d’espace sont exploitables seulement.

Vous allez me dire : 667 Go c’est déjà pas mal… Oui certes ! Mais à raison de 40 Go par jeu voire même beaucoup plus ça peut vite devenir compliqué pour stocker de nouveaux titres. D’autant plus que certains jeux comme par exemple Call Of Duty requiert pas moins de 133 Go d’espace disponible pour s’installer sur la console…

Mais d’après Bloomberg la situation devrait changer dans les mois à venir… En effet, le site rapporte que Sony pourrait activer le support des SSD M.2. NVMe au cours de cet été, ce qui permettrait aux gamers de stocker bien plus de jeux sur leur console.

Pour rappel, la PS5 dispose d’un emplacement M.2. NVMe de dernière génération ce qui lui permet de support les SSD NVMe qui disposent d’une interface PCI Express 4.0. Les temps de chargement seront donc rapides…

A noter que pour dissiper la chaleur dégagée par le nouveau dispositif de stockage, la mise à jour du firmware de la console aura également pour mission d’augmenter la vitesse de rotation du ventilateur de 120 mm présent dans la PS5, ceci afin d’éviter toute surchauffe des composants….