ASUS ROG ALLY X : les spécifications de la console ont fuité

D’après les rumeurs, ASUS ROG devrait dévoiler le mois prochain une nouvelle variante de sa console PC portable : la ASUS ROG ALLY X. Celle-ci succèdera à la ASUS ROG ALLY de première génération lancée en mai 2023 et à la seconde ASUS ROG ALLY lancée en septembre 2023.

La nouvelle machine sera animée par un processeur AMD Z1 Extreme (comme sur la première version) et elle disposera une fois encore d’un écran tactile Full HD de 7 pouces capable de supporter un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Parmi les nouveautés de la ROG ALLY X, on peut remarquer que désormais elle sera de couleur noire (et non blanche comme auparavant) et qu’elle sera un poil plus grande (280,2 mm x 114 mm x 36,9 mm) et plus lourde (678 grammes).

Il faut dire que la nouvelle console PC sera mieux équipée qu’auparavant et que forcément cela aura une incidence sur ses mensurations. Elle proposera en effet un SSD M.2. NVMe d’une capacité de 1 To au format 2280 (au lieu de 512 Go au format 2230) et elle disposera d’une plus grande quantité de mémoire vive : 24 Go de mémoire LPDDR5-7500 (au lieu de 16 Go).



L’ASUS ROG ALLY X devrait également offrir une meilleure autonomie puisqu’elle disposera d’une batterie de 80 Wh (au lieu de 40 auparavant). La machine offrira par ailleurs une connectique plus complète puisqu’elle proposera en plus de son port USB type C à la norme 3.2 Gen2 un port USB4 compatible DisplayPort 1.4 et Power Delivery 3.0.

Si tout va bien, ASUS ROG devrait présenter officiellement la ROG ALLY X durant le Computex qui se déroulera du 4 au 7 juin prochain à Taipei. Il se murmure que la console pourrait coûter 799€.