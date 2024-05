ICQ fermera ses portes le 26 juin 2024

Les plus vieux d’entre vous se rappellent certainement d’ICQ, un programme de messagerie instantanée qui a eu son heure de gloire dans les années 90. ICQ a été très populaire au siècle dernier et au début des années 2000. Période durant laquelle l’outil revendiquait à son apogée plus de 100 millions d’utilisateurs.

Mais très vite le programme ICQ (pour « I Seek You », autrement dit « Je te cherche » est tombé en désuétude face à des programmes concurrents tels que MSN Messager puis Skype.

Lancé initialement en 1996, ICQ a eu plusieurs propriétaires : d’abord AOL qui a racheté l’entreprise en 1998 puis Digital Sky Technologes qui a fait main basse sur ICQ en 2010.

Années après années, le programme a été de plus en plus boudé et dépassé technologiquement par d’autres solustions, au premier rang desquelles on trouve les réseaux sociaux tels que Twitter qui deviendra X, Facebook et sa messagerie Messenger, Whatsapp, etc..

De rachats à rachats, le nombre d’utilisateurs d’ICQ n’a cessé de baisser. A tel point que l’entreprise placarde aujourd’hui sur son site web que la célèbre messagerie fermera définitivement ses portes le mois prochain.

Le 26 juin 2024 les serveurs d’ICQ cesseront de fonctionner pour de bon, mettant ainsi un terme à 28 années de discussions et de partages.