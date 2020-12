Trop bogué, le jeu Cyberpunk 2077 est viré du Playstation Store et les acheteurs sont remboursés

Depuis sa sortie, le (très attendu) jeu Cyberpunk 2077 ne cesse de faire parler de lui. Et pas forcément pour les bonnes raisons… Entre bugs à répétition, problèmes d’affichage et qualité graphique bien en deçà de ce qui avait été teasé à grands forts de vidéos promotionnelles, les plaintes des joueurs ne cessent de se répandre sur le web. La déception est forte.

Si le jeu est plutôt beau et parfaitement jouable sur un PC gamer bien équipé, c’est une toute autre histoire sur console, en particulier sur les PS4 et les Xbox One où c’est une véritable catastrophe. Le jeu est injouable, la qualité des graphismes est immonde. A tel point que les joueurs et notamment ceux qui avaient précommandé le jeu depuis longtemps se sentent lésés voire abusés et il y a de quoi…

Face au tollé, le développeur et éditeur CD Projekt a présenté ses excuses il y a quelques jours. Mais ça n’aura apparemment pas suffi puisque maintenant c’est carrément Sony qui vient d’annoncer qu’il retirait le jeu de son PlayStation Store en s’engageant à rembourser tout ceux qui en feront la demande.

Remboursements Cyberpunk 2077 SIE (Sony Interactive Entertainment) fait tout son possible pour assurer la satisfaction de tous ses clients, c’est pourquoi nous avons décidé d’offrir un remboursement complet à tous les joueurs ayant acheté Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store. SIE va également retirer Cyberpunk 2077 du PlayStation Store jusqu’à nouvel ordre. Une fois que nous aurons vérifié que vous avez bien acheté Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store, nous commencerons le processus de remboursement. Veuillez noter que le délai de remboursement peut varier en fonction de votre moyen de paiement ou de votre institution financière.

Les développeurs ont réagi sur Twitter. Ils prennent acte de la décision de Sony. Ils annoncent que la version boîte est toujours disponible à la vente (sic!) et que les versions boîtes et dématérialisées continuent de bénéficier du support et des mises à jour. Ils invitent ceux qui le désirent et qui ne souhaitent pas attendre la sortie de correctifs à demander le remboursement du jeu. Ils annoncent enfin “travailler dur pour que Cyberpunk 2077 fasse son retour sur le Playstation Store dès que possible”.