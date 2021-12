Un moniteur 32″ Ultra HD signé BenQ : le PD3205U !

BenQ ajoute une nouvelle référence de moniteur à sa gamme d’écrans. Le nouveau modèle porte le nom de PD3205U, c’est un écran 32 pouces qui dispose d’une dalle IPS. Il supporte une définition 4K / Ultra HD de 3.840 x 2.160 pixels.

Au niveau des caractéristiques techniques de l’appareil, il faut savoir que le PD3205U supporte un taux de rafraîchissement de 60 Hz, un temps de réponse de 5 ms (gris à gris), une luminosité de 250 cd/m² et un taux de contraste de 1000:1. Ses angles de vision atteignent 178/178°.

Le BenQ PD3205U est compatible avec la technologie AMD FreeSync. Il est équipé également de la technologie Low Blue Light (LBL) pour réduire l’émission de lumière bleue et il répond à la norme HDR10.

Le PD3205U dispose d’un pied réglable en hauteur (jusqu’à 110 mm) et il est possible de faire pivoter l’écran en mode portrait ou paysage en fonction de ses besoins.

En terme de connectique, l’appareil propose des ports HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 et USB-C (avec fonction de charge jusqu’à 90 Watts). On trouve aussi un hub avec trois ports USB 3.2, une prise casque et un commutateur KVM afin d’utiliser le même claveir et la même souris sur plusieurs PC.

Le PD3205U de BENQ sera commercialisé prochainement. Pour l’instant son prix n’est pas connu.