Bon Plan : la Shield TV à 123€ et la Shield TV Pro à 174€

Les boîtiers multimédia Shield TV et Shield TV Pro de NVIDIA sont à prix cassés en ce moment sur Amazon.fr. L’enseigne les propose à respectivement 123,99€ et 174€ ce qui en fait un très bon prix.

NVIDIA Shield TV 2019 à 123,99€ sur Amazon.fr

NVIDIA Shield TV Pro 2019 à 174€ sur Amazon.fr

Pour rappel, la ShieldTV est de forme cylindrique tandis que la Shield TV Pro reprend le design de la version précédente. Dans les deux cas, les box sont équipées d’un processeur Tegra X1 et sont compatibles Dolby Vision et Dolby Atmos. Elles sont fournies avec une nouvelle télécommande en forme de “toblerone” sur laquelle on trouve un bouton “Netflix” pour se rendre directement sur le service en ligne.

Les ShieldTV et Shield TV Pro permettent de visionner sur son téléviseur de nombreux formats audio / vidéo. Les fichiers multimédia peuvent être stockés soit sur clé usb, soit sur un disque dur ou même un NAS. Les boîtiers fonctionnent sous AndroidTV, il est donc possible d’installer de nombreuses applications de toutes sortes (jeux, logiciels, etc..) ou des services de streaming vidéo comme Netflix, Prime Vidéo, Disney+, Youtube, etc..

Par rapport aux box chinoises (comme la Xiaomi Mi box par exemple) les box de NVIDIA offrent l’avantage d’être très performantes et d’être régulièrement mise à jour. Le constructeur propose un support exemplaire, et les ShieldTV bénéficie à chaque fois d’améliorations, de correctifs et de nouveautés.

Pour plus d’informations, vous trouverez les caractéristiques techniques complètes de la Shield TV sur cette page de NVIDIA et celles de la Shield TV Pro sur celle-ci. A noter que depuis leur sortie elles coûtent respectivement 159,99€ et 219€. Aujourd’hui, les tarifs sont vraiment très intéressants.