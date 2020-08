Un nouveau disque dur portable en aluminium chez Verbatim : le Store’n’Go Alu Slim

Verbatim annonce la disponibilité en France d’un nouveau disque dur portable : le Store’n’Go Alu Slim. L’appareil dispose d’une coque en aluminium brossé et il est décliné en plusieurs coloris : argent, gris et or.

Le Store’n’Go Alu Slim mesure 114 x 76 x 9 mm et pèse 150 grammes. Il est disponible en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To, qui valent respectivement 69,90€ et 89,90€.