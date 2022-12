Un nouveau NAS 2 baies chez QNAP : le TS-264

Le TS-264 est le dernier bébé de QNAP. C’est un NAS qui propose deux baies de stockage, il peut donc accueillir deux disques durs au format 3,5 pouces (ou 2,5″) mais pas que… puisqu’il propose aussi en interne deux emplacements au format M.2. pour accueillir des SSD M.2. NVME PCIe 3.0.

Le QNAP TS-264 embarque un processeur 64-bit quad core Intel Celeron N5095 cadencé à 2 GHz (avec boost à 2,9 GHz) lui même secondé par 8 Go de mémoire vive DDR4(non extensible). A noter que le processeur intégre une puce graphique Intel UHD Graphics ce qui lui permet de gérer l’affichage. Dans les faits, ça signifie qu’on peut donc de connecter le NAS à un écran ou une TV via son port HDMI 2.0 afin de configurer le NAS aux petits oignons et lire du contenu multimédia.

En plus du port HDMI 2.0, on trouve aussi sur le TS-264 : deux ports Ethernet fonctionnant à 2,5 Gbps (rétro compatibles bien sûr 1 Gbps, 100 Mbps et 10 Mbps), deux ports USB 2.0 et deux ports USB 3.2 Gen2 (10 Gbps).

A noter également la présence en interne d’un emplacement PCI Express 3.0 2x qui pourra servir par exemple pour installer une carte réseau 5 Gbps ou 10 Gbps, ou d’autres extensions…

Histoire de pouvoir piloter le TS-264 depuis votre canapé, une télécommande infrarouge (RM-IR004) est disponible en option pour la modique somme de de 18€.

Concernant le NAS QNAP TS-264 en lui même, sachez que sa sortie est prévue pour début janvier. Pour l’instant, on ne connait pas encore son prix de vente mais vu les spécifications techniques proposées et sa quanité de mémoirve son tarif risque d’être assez élevé.

A titre de comparaison son grande frère, le TS-464, avec 4 baies de stockage (mais 4 Go de RAM) coûte 660€ sur Amazon.fr et le TS-364 (dont on parlait dans cette actualité) avec 3 baies de stockage et 4 Go de RAM vaut 575€ sur LDLC.