Unigen Oncilla : des SSD PCIe 4.0 avec des capacités allant de 480 Go à 3,84 To

Le fabricant Unigen (inconnu dans nos contrées) lance un SSD M.2. NVMe qui porte le nom de Oncilla. C’est un SSD au format M.2. (2280) qui exploite une interface PCI Express 4.0 et de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Le SSD Oncilla de Unigen existe en quatre capacités de stockage : 480 Go, 960 Go, 1,92 To et même 3,84 To pour les utilisateurs les plus gourmands. En terme de performances, il propose des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 7.400 Mo/s en lecture et jusqu’à 6.700 Mo/s en écriture en fonction des capacités.

Voilà le détail de chaque modèle :

Oncilla 480 Go : 7.300 Mo/s en lecture, 3.800 Mo/s en écriture (455K/598K)

7.300 Mo/s en lecture, 3.800 Mo/s en écriture (455K/598K) Oncilla 960 Go : 7.400 Mo/s en lecture, 4.900 Mo/s en écriture (688K/702K)

7.400 Mo/s en lecture, 4.900 Mo/s en écriture (688K/702K) Oncilla 1,92 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6.700 Mo/s en écriture (757K/685K)

7.400 Mo/s en lecture, 6.700 Mo/s en écriture (757K/685K) Oncilla 3,84 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6.700 Mo/s en écriture (757K/685K)

A noter que les SSD Oncilla 480 Go, 960 Go, 1,92 To et 3,84 To offrent respectivement une endurance de 300 To, 600 To, 1200 To et 2400 To par an.

Les SSD sont par ailleurs couverts par une garantie de cinq ans. Et ils offrent un MTBF de 2,5 millions d’heures.

Sur le papier, les SSD Oncilla ont l’air plutôt prometteur. Reste à voir ce qu’ils valent dans la pratique et surtout quels sont leurs prix de vente. Car pour le moment, le fabricant n’a dévoilé aucune information tarifaire concernant cette nouvelle gamme de SSD qui arrive sur le marché.