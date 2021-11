Un nouveau NAS 3 baies est annoncé chez QNAP : le TS-364

Chez QNAP, un nouveau NAS est annoncé ! Le nouveau modèle porte le nom de TS-364. Il propose en façade trois baies de stockage au format 3,5 pouces afin de pouvoir accueillir indifféremment des disques durs (ou SSD) au format SATA 2,5″ et 3,5″. A noter aussi la présence de deux emplacements M.2. NVMe en PCI Express 3.0 qui pourront être utilisés pour installer des SSD au format M.2. NVMe (2280).

Sur le plan purement technique, le TS-364 est animé par un processeur 4 coeurs Celeron N5105 / N5095 qui fonctionne à 2,9 GHz. Il embarque également 4 Go de mémoire DDR4 extensible à 16 Go en cas de besoin (2 x 8 Go).

Au niveau de sa connectique, l’appareil propose un port Ethernet RJ45 fonctionnant à 2,5 Gb/s, une prise HDMI 1.4b compatible 4K, deux ports USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) et un port USB 3.2 Gen1 en façade (5 Gb/s)

Le TS-364 sera commercialisé prochainement, probablement le mois prochain. Son prix de vente n’est pas connu pour l’instant.