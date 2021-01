Un nouveau stock de PS5 est attendu pour le 2 février prochain

Ce n’est pas un secret pour personne, les consoles Nextgen et plus particulièrement la Playstation 5 sont introuvables en boutiques depuis leur sortie. La faute à une très forte demande et à des stocks qui partent à la vitesse de l’éclair. Dès qu’un revendeur dispose de quelques exemplaires, aussitôt son site est pris d’assauts par une armada de gamers qui veulent en découvrir pour obtenir à tout prix le saint graal.

Ce mercredi 20 janvier, c’est ce qui est arrivé sur le site CDiscount qui disposait de quelques pièces de PS5. Dès que l’information s’est ébruitée sur les réseaux sociaux le cyber marchand a été submergé de demandes. Si bien que le peu d’exemplaires disponibles à la vente s’est écoulé en l’espace de quelques minutes (on ne connaît pas la quantité qui était disponible).

L’enseigne annonce toutefois qu’elle sera réapprovisionnée prochainement et qu’une nouvelle fournée de PS5 sera mise en vente sur son site web le mardi 2 février :

– Playstation 5 à 499,99€ sur CDiscount

– Playstation 5 Digital à 399,99€ sur CDiscount

Nul doute que les amateurs de PS5 seront nombreux, une fois encore, à tenter leur chance ce jour là.