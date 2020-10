Une nouvelle version (30.81) de Sandra 2020 est disponible en téléchargement

L’éditeur SiSoftware vient de mettre en ligne la version 2020.11.30.81 de son programme d’informations et de tests SANDRA 2020. Grâce à cette nouvelle mise à jour, les brenchs GPU et CPU de Sandra ont été optimisés (voir le changelog ci-dessous) et ils supportent les dernières puces graphiques.

La liste complète des nouveautés est disponible ci-dessous. Vous pouvez télécharger Sandra 2020 version 2020.11.30.81 sur cette page de notre section Téléchargement ou sur le site de l’éditeur.

Voilà les nouveautés de cette version :

* Benchmark: CPU Cache & Memory Latency

– Increased entropy for in-page & full random access patterns.

– Worst-case latency reported not average (as used by memory bandwidth).

– TLB optimisations for in-page random access pattern. We recommend using large (2MB) pages in order to reduce TLB effects on cache latencies.

– Clock timing optimisations when power state fluctuates during test

* Benchmark: GPGPU Cache & Memory Latency (CUDA, OpenCL, DirectX Compute)

– Worst-case latency reported not average (as used by memory bandwidth).

– Uses page size when reported by the GPU (4kB-4MB page size)

– Uses 64-bit timers where available.

– Uses cache-line size when reported by the GPU (32-256-byte line size)

– We recommend using CUDA for most accurate (native clock timing) results.