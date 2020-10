AIDA64 est disponible en version 6.30.5500

Le célèbre programme de benchs et d’informations techniques AIDA64 vient de sortir en version 6.30.5500. Le logiciel dispose de benchs améliorés pour les processeurs Intel Tiger Lake et Rocket Lake, Zhaoxin KaiXian KX-6000 et Intel Lakefield SoC.

AIDA64 6.30 supporte aussi les écrans OLED SteelSeries Apex 7 TKL et Apex Pro TKL, les capteurs NZXT Kraken X53, X63, X73, Z63, Z73 ainsi que la version 3.0 d’OpenCL. Les développeurs ont également ajoutés au programme un support préliminaire du processeur Intel Alder Lake. La version 6.30 de AIDA64 est aussi capable de fournir plus de détails sur les GPU AMD Radeon Pro W5500 et NVIDIA GeForce MX450, GeForce RTX 3000 Series.

Voilà la liste complète des changements apportés par AIDA64 6.30.5500 :

– Benchmarks accélérés AVX-512 pour les processeurs Intel Tiger Lake et Rocket Lake

– Benchmarks AVX accélérés 64 bits pour le processeur Zhaoxin KaiXian KX-6000

– Benchmarks 64 bits optimisés SSE4 pour Intel Lakefield SoC

– Benchmark de hachage cryptographique optimisé SHA3-512

– Améliorations pour les cartes mères basées sur les chipsets AMD A520 et B550

– Prise en charge des écrans OLED SteelSeries Apex 7 TKL et Apex Pro TKL

– Support d’OpenCL 3.0

– Prise en charge des capteurs NZXT Kraken X53, X63, X73, Z63, Z73

– Prise en charge améliorée des cartes mères LGA-1200

– Support préliminaire du processeur Intel Alder Lake

– Détails du processeur graphique AMD Radeon Pro W5500

– Détails du processeur graphique NVIDIA GeForce MX450, GeForce RTX 3000 Series

– Correction de la gestion de l’HyperThreading par cœur (Intel Comet Lake-S)

-> Télécharger AIDA64 6.30.5500