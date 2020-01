Une première souris ultra légère pour gamer chez Sharkoon

Sharkoon annonce l’arrivée d’une souris ultra légère à destination des joueurs : la Light² 200. La souris dispose d’une coque en nid d’abeilles qui n’est pas sans rappeler la MM710 de Cooler Master.

La souris Light² 20 ne pèse que 62 grammes. Et pourtant elle dispose d’un capteur optique Pixrt 3389 de 16.000 DPI. Le DPI peut être ajusté en sept niveaux pour convenir à différents besoins et situations. La souris offre par ailleurs six boutons programmables, les boutons rouges et droits de la souris sont équipés de commutateurs Omron dont la durée de vie atteint 20 millions de clics d’après le constructeur.

A noter que la roulette et l’arrière de la souris sont tous deux équipés d’un éclairage RVB, qui peut être modifié avec une sélection de différents effets et couleurs. La souris peut être facilement personnalisée. Si la coque en nid d’abeille ne convient pas à l’utilisateur, il est en effet possible de la remplacer par un modèle fermé.

La souris Light² 200 est disponible dès à présent au prix de 49,90€.

Vidéo de la bête :