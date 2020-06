Vidéo : Comment s’y retrouver au milieu de tous ces formats audio ?

Dans sa dernière vidéo, notre ami PP Garcia de la chaîne youtube PP World explique en détails les différents formats audio qui existent dans le domaine musical. Il passe en revue un à un les formats audio WAV, FLAC, ALAC, OGG, DSD, MP3, AAC, WMA, etc… et explique pour chacun d’entre eux les avantages et les inconvénients.

Au final, une vidéo intéressante et instructive qui répondra à beaucoup de questions en particulier auprès de celles et ceux qui sont perdus au beau milieu de ces diverses appellations et extensions.

Je vous invite à découvrir la vidéo ci-dessous :

A noter tout de même que le format audio ne fait pas tout : le matériel sur lequel vous souhaitez profiter de vos morceaux est également à prendre en compte. La qualité de votre musique doit être en adéquation avec la qualité de votre matériel. Avoir un équipement haut gamme pour lire des MP3 archi compressés n’est pas la meilleure des idées (si le son est pourri il restera pourri même avec du bon matériel il n’y a pas de miracle..), mais lire du FLAC Lossless sur un baladeur ou une enceinte bluetooth bas de gamme non plus (votre morceau aussi magnifique soit-il ne sera pas retranscrit dans les meilleures conditions).

En bref, il faut savoir adapter le format audio à la qualité de son matériel. L’idéal étant bien sûr d’écouter de bons fichiers Lossless sur un équipement de bonne qualité afin d’en profiter au mieux.