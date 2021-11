Voilà trois nouveaux moniteurs gaming signés AGON by AOC

Trois nouveaux moniteurs gaming sont annoncés chez AGON by AOC. Il y a le AG274QG, le AG274QXM et le AG274UXP.

Trois nouveaux moniteurs gaming sont annoncés chez AGON by AOC. Il y a le AG274QG, le AG274QXM et le AG274UXP. Ce sont tous les trois des écrans 27″ pour gamers mais ils se différencient par leurs caractéristiques techniques, par la définition supportée et par le taux de rafraîchissement proposé.

AG274QG

Le moniteur AG274QG supporte une définition QHD de 2.560 x 1.440 pixels. Il est équipé d’une dalle IPS. Il supporte un contraste de 1000:1, une luminosité de 450 cd/m2, un temps de réponse de 1 ms et des angles de vision de 178/178°. L’écran offre la particularité d’offrir une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz ce qui devrait faire plaisir aux gamers. Le moniteur est en outre compatible G-Sync ultimate et HDR600. Sa connectique se compose de deux ports HDMI 2.0, d’un DisplayPort 1.4 et de prises jack pour le micro et le casque. A noter aussi la présence d’un hub usb avec 4 ports usb et deux enceintes 5W + DTS. Le AG274QG est annoncé pour le mois de février 2022 au prix de 999€.

AG274QXM

De son côté, le AG274QXM offre également une définition QHD par contre l’écran est doté d’une dalle IPS mini LED plus lumineuse Le AG274QXM propose un contraste de 1000:1, une luminosité de 600 cd/m2, un temps de réponse de 1 ms, des angles de vision de 178/178°et un taux de rafraîchissement de 170 Hz. L’écran est compatible NVIDIA G-SYNC, Adaptive Sync, Freesync Premium et il supporte le DisplayHDR1000. L’écran dispose de deux ports HDMI 2.0, d’un DisplayPort 1.4, d’un hub usb avec 4 ports usb, d’un port USB C (avec charge jusqu’à 65 Watts), d’une sortie casque, des ecnceintes (2x5W + DTS) et d’un commutateur KVM afin de piloter plusieurs ordinateurs en même temps en utilisant les mêmes claviers, souris et moniteur. Le AG274QXM est disponible dès maintenant au prix de 999,95€.

AG274UXP

On passe maintenant au moniteur AG274UXP. Cette fois l’écran offre une définition Ultra HD / 4 K de 3.840 x 2.160 pixels. Sa dalle Nano IPS supporte un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Les autres caractéristiques ne sont pas en reste avec un niveau de contraste de 1000:1, une luminosité de 450 cd/m2, un temps de réponse de 1 ms et des angles de vision de 178/178°. Au niveau des connecteurs, on a droit à 2 ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un hub avec 4 ports usb, un port USB C (avec charge jusqu’à 65 Watts) sans oublier une sortie casque et une entrée. Une paire d’enceintes 2x5W + DTS sont également de la partie. L’écran est compatible NVIDIA G-SYNC, Adaptive Sync, Freesync Premium et il supporte le DisplayHDR1000 Le AG274UXP sera disponible en février 2022 au tarif de 999€.