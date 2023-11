Vous en avez rêvé ? Le Black Friday l’a fait : un SSD de 8 To à seulement 299€ !

A l’occasion de la Black Friday Week, le prix des SSD Samsung 870 QVO est apparemment en chute libre puisque les modèles de 2 To, 4 To et 8 To sont dispo à respectivement 109,80€, 195,98€ et 299,99€ sur Amazon.fr.

Pour information, les 870 QVO sont des SSD au format 2,5 pouces. Ils sont équipés d’une interface SATA III et ils embarquent de la mémoire NAND Flash QLC. En terme de performances, ils proposent des débits de 560 Mo/s en lecture et de 530 Mo/s en écriture et jusqu’à 98K / 88K IOPS en lecture / écriture 4K.