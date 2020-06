GIMP 2.10.20 est l'acronyme de GNU Image Manipulation Program. Il s'agit d'un logiciel libre (en licence GPL) de retouche et de création d'images numériques.

GIMP est un logiciel puissant doté de larges fonctionnalités. Il peut être utilisé pour les applications suivantes : dessin artistique, retouche photographies, manipulation d'images, graphisme web y compris les animations, vidéo.

The Gimp est un programme modulaire, c'est à dire qu'il est structuré autour d'un noyau central, le coeur du logiciel, qui comporte les fonctionnalités de base et une interface pour venir rajouter des modules. Cette façon de faire permet d'exploiter toute la puissance de l'internet et des logiciels libres, tandis qu'une équipe de développeurs spécialistes de Gimp fait évoluer le noyau de façon cohérente, d'autres développeurs peuvent donner libre cours à leur furie de programmation et ajouter des nouvelles fonctionnalités via des plugins.

Gimp est-il à la fois stable et très riche. The Gimp est aussi doté de scripts qui sont une façon moderne d'automatiser les tâches que vous réalisez manuellement avec Gimp au travers de la rédaction de petits programme dans un langage simple.