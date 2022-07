AOC U28G2XU2 : du bon moniteur 28″ UHD pour les gamers !

Chez AGON by AOC, un nouveau moniteur gaming vient d’être annoncé. C’est un modèle haut de gamme qui porte le nom U28G2XU2. Dans les faits, on a affaire à un écran 28 pouces au format 16:9 qui dispose d’une dalle IPS Ultra HD. L’appareil supporte une définition de 3.840 x 2.160 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Son temps de réponse est de 1 ms seulement.

Le U28G2XU2 supporte les technologies Adaptive Sync, FreeSync Premium et DisplayHDR 400. A noter également la prise en charge de plusieurs technologies pour réduire la fatigue visuelle, ce qui sera pratique lors de longues sessions de jeu : Flicker Free (pour réduire le scintillement), Low Blue Light (pour réduire les émissions de lumière bleue) et une technologie anti-reflets.

Mis à part ça, l’appareil offre une luminosité de 370 cd/m2 et un contraste de 1000:1. Ses angles de vision sont de 178/178°. Sa connectique se compose de deux ports HDMI 2.1, de deux DisplayPort 1.4 et d’une sortie audio casque. Un hub avec 4 ports usb complète l’ensemble, ainsi qu’une paire d’enceintes (2 x 3 Watts). Le pied de l’écran est réglable en hauteur et il est possible de faire pivoter et d’incliner l’écran en fonction de ses besoins.

L’écran U28G2XU2 sera disponible dans le commerce prochainement. D’après le constructeur, il devrait rriver en boutique dans le courant du mois de juillet. Au niveau du tarif, il faudra tabler sur 799€ pour acquérir ce petit bijou. Certes, ça n’est pas donné mais vu les caractéristiques et les fonctionnalités haut de gamme proposées (voir le détail ici) ça parait amplement justifié.