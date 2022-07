La clé DataTraveler Max se pare d’un port USB A

Quasiment un an après la DataTraveler Max qui dispose d’une connectique USB C, le fabricant Kingston présente une version USB A de la DataTraveler Max.

Grâce à cette nouvelle déclinaison, le constructeur s’adresse non seulement aux possesseurs de PC et de terminaux récents (équipés en USB C) mais aussi à ceux qui se contentent toujours d’un bon vieux port USB A.

Hormis cette modification, les deux clés restent identiques. Elles offrent toujours le même degré de performances puisqu’elles peuvent atteindre sans sourciller des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 1.000 Mo/s en lecture et 900 Mo/s en écriture.

La version USB A se démarque toutefois de la version USB C par le type de connecteur utilisé (bien sûr!) mais aussi par la couleur de la coque qui est bordeaux/noire pour la DataTraveler USB A et totalement noire pour la DT USB C.

A noter que dans les deux cas, la clé usb exploite une interface USB 3.2 Gen2 à 10 Gb/s. Elle est par ailleurs proposée en trois capacités de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To.