AOC U32U1 : un moniteur 32″ design et bien équipé (IPS, 4K UHD, HDR600)

Fruit d’une collaboration entre le constructeur AOC et le célèbre studio de design FA Porsche, le nouveau moniteur AOC U32U1 est un modèle haut de gamme à tous points de vue. Il dispose à la fois de caractéristiques techniques derniers cris et d’un design extrêmement soigné.

Le moniteur U32U1 est équipé d’une dalle IPS de 31,5 pouces qui supporte une définition 4K Ultrta HD de 3.840 x 2. 160. L’écran supporte un temps de réponse de 5 ms (gris à gris), un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une luminosité de 600 cd/m², un contraste de 1300:1 et des angles de vision de 178/178°.Le moniteur est certifié Display HDR600.

L’écran AOC U32U1 est principalement destiné à un usage professionnel. Il est capable d’afficher une profondeur de couleurs 10 bits pour gérer jusqu’à 1,07 milliard de couleurs. Il offre en outre une couverture extrême des espaces couleurs de référence – 135% sRGB, 100% AdobeRGB et 98% DCI-P3, ce qui fait dire au constructeur que son bébé pourra trouver sa place chez les professionnels de la photo, de la vidéo et de la conception graphique

Comme on peut le voir sur les photos ci-contre, le design de l’écran a été très travaillé afin qu’il puisse prendre place joliment dans un bureau.

Il s’inspire des tendances design du mobilier classique. Le pied en tripode, aux axes tubulaires en métal brillant, confère une sensation de légèreté au moniteur, qui s’intègre le plus simplement du monde à tous les environnements. […] Sa dalle bord à bord, la finesse de son cadre, son ergonomie permettant d’optimiser la posture de travail – réglage de la hauteur sur une course de 120 mm, rotation horizontale et bien sûr inclinaison, l’esthétique de sa face arrière – avec la plaque aluminium aux angles arrondis qui abrite les connecteurs – crée un élégant contraste avec le châssis arrière gris anthracite.