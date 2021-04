Apple annonce que la WWDC 2021 se tiendra du 7 au 11 juin prochain

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Son premier ordinateur: TRS80. Sa première console : Pong. Passage ensuite sur PC (486SX33) et découverte de IBM PC Dos et Windows 3.1. En août 2000 il crée Bhmag (ex Blue-Hardware.com) et continue de partager sa passion chaque jour avec des milliers de lecteurs.