Apple dévoile iOS 12.4.7 et corrige la sécurité sur ses anciens iDevices

Si Apple a publié récemment iOS 13.5 principalement orienté santé et COVID-19 pour ses terminaux mobiles les plus récents, la firme de Cupertino n’en oublie pas pour autant les appareils plus anciens et propose pour eux une mise à jour d’iOS 12.

La version 12.4.7 d’iOS apporte d’après Apple “d’importantes mises à jour en matière de sécurité.” Le fabricant précise également que “cette version est recommandée à tous les utilisateurs”.

A noter que iOS 12.4.7 peut être installé sur iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPad Mini 3, iPad Air 2, iPad Mini 2 et iPod Touch 6G.