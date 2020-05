Apple publie iOS 13.5 avec des fonctions liées à la santé et au COVID-19

Apple a publié la version 13.5 d’iOS à destination de ses terminaux mobiles. Principalement oriente santé, iOS 13.5 a subi des changements et améliorations pour mieux prendre en compte le support du masque chez les utilisateurs et il intègre aussi une API pour supporter les applis de recherches de contacts atteints du COVID-19 mises en place par les sevices de santé de plusieurs pays.

iOS 13.5 apporte également d’autres changements. L’ensemble des nouveautés et améliorations est listé dans le changelog ci-dessous.

Changelog iOS 13.5

iOS 13.5 permet d’accéder plus rapidement au champ de saisie du code sur les appareils dotés de Face ID lorsque vous portez un masque facial et intègre l’API de notification d’exposition pour prendre en charge les apps de recherche des contacts des patients atteints du COVID-19 mises à disposition par les autorités de santé publique. Cette mise à jour propose également une option permettant de contrôler la mise en avant automatique des vignettes vidéo lors des appels FaceTime en groupe et apporte des correctifs et d’autres améliorations.

Face ID et code

– Processus de déverrouillage simplifié sur les appareils dotés de Face ID lorsque vous portez un masque facial.

– Champ de saisie du code présenté automatiquement lorsque vous balayez vers le haut depuis le bord inférieur de l’écran verrouillé et que vous portez un masque facial.

– Fonctionne également lors de la connexion à l’App Store, Apple Books, Apple Pay, iTunes et aux autres apps prenant en charge la connexion avec Face ID.

Notification d’exposition

– API de notification d’exposition pour prendre en charge les apps de recherche des contacts des patients atteints du COVID-19 mises à disposition par les autorités de santé publique.

FaceTime

– Option permettant de contrôler la mise en avant automatique lors des appels FaceTime en groupe, afin que les vignettes vidéo ne changent pas de taille lorsqu’un participant a la parole.

Cette mise à jour apporte également des correctifs et d’autres améliorations.

– Corrige un problème pouvant entraîner l’affichage d’un écran noir lorsque les utilisateurs tentent de lancer la lecture de contenus vidéo en streaming sur certains sites web.

– Résout un problème pouvant empêcher le chargement des suggestions et des actions dans la feuille de partage.

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple. Pour en savoir plus sur les correctifs de sécurité apportés par les mises à jour logicielles d’Apple, veuillez consulter la page suivante.