Apple publie la version 14.2 d’iOS et d’iPadOS

Apple vient de mettre en ligne la version 14.2 d’iOS et d’iPadOS. La mise à jour apporte quelques améliorations mais aussi quelques correctifs comme on peut le voir ci-desous.

iOS 14.2 apporte les améliorations suivantes :

– Plus de 100 nouveaux Emoji, y compris des animaux, des aliments, des visages, des objets ménagers, des instruments de musique, des Emoji de sexe neutre et bien plus.

– 8 nouveaux fonds d’écran disponibles dans les modes sombre et clair.

– L’app Loupe peut détecter les personnes à proximité et indiquer la distance à laquelle elles se trouvent grâce au capteur LiDAR inclus dans l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max.

– Prise en charge de l’étui en cuir avec MagSafe pour iPhone 12.

– Recharge de la batterie des AirPods optimisée pour ralentir la vitesse de vieillissement de la batterie en réduisant le temps durant lequel vos AirPods sont pleinement chargés.

– Notifications « Niveaux sonores des écouteurs » pour vous alerter lorsque le niveau sonore peut affecter votre audition.

– Nouvelles commandes AirPlay pour diffuser des médias à travers votre domicile.

– Prise en charge de la fonctionnalité Interphone sur le HomePod et le HomePod mini depuis l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch, les AirPods et CarPlay.

– Possibilité de connecter le HomePod à une Apple TV 4K pour lire des médias en stéréo, son surround et Dolby Atmos.

– Possibilité d’envoyer des statistiques liées aux notifications d’exposition ne permettant pas de vous identifier afin d’aider les autorités de santé publique.

Cette mise à jour corrige également les problèmes suivants :

– Les apps pouvaient apparaître dans le désordre dans le Dock de l’écran d’accueil.

– Le viseur de l’appareil photo pouvait s’afficher en noir lors de son activation.

– Sur l’écran verrouillé, certaines touches du clavier n’étaient pas prises en compte lors de la saisie du code.

– L’app Rappels pouvait suggérer par défaut des heures et des dates révolues.

– Certains contenus n’étaient pas affichés dans le widget Photos.

– Le widget Météo pouvait afficher les températures maximales en degrés Celsius malgré un réglage en degrés Fahrenheit.

– Dans Météo, la description des graphiques de « Précipitations pour la prochaine heure » pouvait indiquer une heure de fin des précipitations incorrecte.

– L’enregistrement de mémos vocaux était interrompu par les appels entrants.

– L’écran pouvait rester noir durant la lecture de vidéos via Netflix.

– L’app Apple Watch pouvait se fermer de manière inattendue lors de son ouverture.

– La synchronisation des itinéraires GPS d’Exercice et des données de Santé entre l’Apple Watch et l’iPhone pouvait échouer pour certains utilisateurs.

– Lors de la lecture de fichiers audio, le tableau de bord de CarPlay pouvait indiquer de façon erronée que la lecture était « À l’arrêt ».

– La recharge sans fil pouvait échouer sur certains appareils.

– Les notifications d’exposition étaient désactivées lors de la restauration de l’iPhone à partir d’une sauvegarde iCloud ou du transfert des données vers un nouvel iPhone en utilisant la migration de l’iPhone.

Pour rappel, iOS 14 est disponible sur les terminaux d’Apple à partir de l’iPhone 6S et l’iPod Touch 7G. Et iPadOS 14 requiert au minimum un iPad Air 2.