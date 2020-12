Black Friday : le PC portable gamer MSI GL65 Leopard à 1299€ sur CDiscount

A l’occasion du Black Friday, le PC portable pour gamers MSI GL65 Leopard est disponible sur CDiscount sous la barre des 1300 euros. Le tarif est certes plus élevé que les deux modèles dégotés plus tôt dans la journée (voir ici et là) mais le nouveau venu ne joue assurément pas dans la même cour que les autres. Plus puissant et mieux équipé, le GL65 Leopard de MSI est un petit monstre de puissance qui devrait largement satisfaire les amateurs de gaming.

L’engin est en effet équipé d’un processeur Core i5-10300 cadencé à 2,5 GHz autour duquel on a greffé 16 Go de mémoire vive, un SSD M.2. NVMe d’une capacité de 1 To et une puissance carte graphique GeForce RTX 2070 avec 8 Go de mémoire GDDR6. L’affichage est assuré par un écran d’une diagonale de 15,6″ qui supporte une définition Full HD de 1920 x 1080 à la fréquence de 144 Hz.

Bref… une machine homogène et performante qui devrait se montrer à la hauteur pour de nombreux jeux.

– MSI GL65 Leopard à 1299,99€ sur CDiscount

