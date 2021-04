Bon Plan : 3 mois d’abonnement offerts à Amazon Music Unlimited

Si vous êtes féru de musique, voilà une offre à ne pas manquer : le service Amazon Music Unlimited propose en ce moment trois mois d’abonnement gratuits, puis 9,99€ les mois suivants. C’et une offre sans engagement. Cela signifie que vous pouvez résilier à tout moment, même tout de suite après avoir profité des trois mois offerts.

Qu’est-ce qu’Amazon Music Unlimited ?

Pour information, Amazon Music Unlimited est un service de streaming sans publicités qui propose plus de 60 millions de titres à écouter partout. Le service donne accès aux derniers album mais aussi aux plus anciens (“les albums de légende” comme dit Amazon) ainsi qu’à des playlists et des radios.

Les utilisateurs peuvent utiliser l’application Amazon Music pour streamer leur musique partout où ils le souhaitent… Ils peuvent aussi télécharger la musique pour une écoute hors-ligne. Et il est également possible de piloter l’ensemble à la voix via Alexa en demande à l’assistant vocal de jouer telle ou telle musique.

Conditions générales de l’offre

Offre valable du 12 avril 2021 jusqu’au 24 mai 2021 inclus. Offre réservée aux nouveaux clients Amazon Music Unlimited résidant en France métropolitaine. L’offre de 3 mois gratuits s’applique exclusivement à l’abonnement Amazon Music Unlimited – Offre Individuelle Mensuelle. A la fin des 3 mois d’essai gratuit, et sans annulation de votre part, vous serez prélevé de 9,99 € par mois. L’abonnement peut être annulé à tout moment. L’offre n’est valable qu’une fois par client et compte client.