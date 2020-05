Bon Plan : Amazon baisse le prix des produits connectés Alexa durant les French Days

A l’occasion des French Days, plusieurs produits Alexa conçus par Amazon sont en promotion. Le Fire Stick, l’Echo Dot 3 (avec et sans horloge), l’Echo 3 et les Echo Show 5 et 8 sont concernés.

Les accessoires connectés d’Amazon deviennent plus abordables et il est possible d’acquérir les produits de la gamme Echo à bons prix : l’Echo Dot 3 est à 24,99€, l’Echo Dot 3 avec horloge est à 34,99€, l’echo 3 s’affiche à 69,99€ tandis que les Echo Show 5 et 8 voient leur prix chuter à respectivement 59,99€ et 89,99€. A noter que le FireTV Stick est disponible pour sa part à 24,99€

– Amazon Fire Stick à 24,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 39,99€)

– Amazon Echo Dot 3 à 24,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 59,99€)

– Amazon Echo Dot 3 avec horloge à 34,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 69,99€)

– Amazon Echo 3 à 69,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 99,99€)

– Amazon Echo Show 5 à 59,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 89,99€)

– Amazon Echo Show 8 à 89,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 129,99€)