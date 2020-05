Bon Plan : le gros récap des bonnes affaires spécial French Days (jour 4)

Les French Days ont démarré assez timidement en début de semaine, mais au fil des jours j’ai réussi à vous dénicher de nouvelles offres. Et pour ce week-end qui s’annonce ensoleillé je vous propose un récapitulatif de toutes les bonnes affaires qu’il est possible de dégoter sur le net. Let’s go !

Voilà quelques sites pour trouver votre bonheur :

Aliexpress, Alternate.fr, Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.es, But.fr, CDiscount, Conforama, Darty, FNAC, Gearbest, Grosbill, LDLC, Materiel.net, Rakuten, RueDuCommerce, TopAchat, Zavvi

MAJ le 30/05/2020 à 11h00

– Materiel.net : 7% sur les SSD et HDD Seagate IronWolf via le code “SIWF”

– TopAchat offre 7% de remise sur la mémoire PC avec le code “TEDDY”

– LDLC offre 25% de remise sur le coin des affaires avec le code “STREET”

– Fnac offre jusqu’à 20% de remise sur les Microsoft Surface

– Rakuten : jusqu’à 30% remboursés en SuperPoints

– CDiscount propose l’abonnement CDiscount à volonté à 9€ par an

– Amazon.fr propose plusieurs disques durs externe Westen Digital en promotion

– Amazon.fr propose des claviers et souris Logitech en promo

– Amazon.fr propose des clés usb et cartes mémoires SanDisk en promo

– Materiel.net : 15% de remise sur une sélection de cartes mères Asus via le code “BYASUS”

– Bhmag vous parraine sur CDiscount et vous offre 10€ de remise dès 30€ d’achats

– Bhmag vous parraine sur Rakuten et vous offre 7€ de remise dès 20€ d’achats

– Bhmag vous parraine sur Ubaldi et vous offre 20€ de remise dès 100€ d’achats

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 64 Go à 17,50€ sur Amazon.fr

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 128 Go à 23,99€ sur Amazon.fr

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 256 Go à 42,99€ sur Amazon.fr

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 200 Go à 25€ sur Amazon.de

– la clé usb SanDisk Ultra 128 Go à 23,99€ sur Amazon.fr

– la clé usb SanDisk Extreme Go 64 Go à 24,99€ sur Amazon.fr

– la clé usb SanDisk Extreme Pro 128 Go à 29€ sur Amazon.de

– le SSD 2,5″ PNY CS900 240 Go à 37,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 860 QVO 1 To à 129,99€ sur TopAchat

– le SSD 2,5″ Crucial BX500 2 To à 198€ sur Amazon.de

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 de 250 Go à 55,19€ sur le site Crucial

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion “AE” 8 To à 147,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion 6 To à 112,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur USB 3.0 WD Elements 10 To à 199€ sur Amazon.fr

– le processeur AMD Ryzen 3 3200G à 94,90€ sur Amazon.fr

– la carte graphique Sapphiere Radeon RX 550 4 Go à 79,99€sur RDC

– le kit DDR4 Corsair Vengeance LPX 16 Go (2×8) à 87,90€ sur RDC

– le kit DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 16 Go (2×8) à 89,90€ sur Amazon.de

– le pack Corsair (casque + clavier + souris + tapis) à 99,99€sur RDC

– le clavier Logitech G910 Orion à 99,99€ sur Amazon.fr

– le clavier Ducky Channel One 2 RGB (CherryMX Black) à 159,90€ sur TopAchat

– la souris filaire Logitech G502 Hero à 59,40€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G703 à 69,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Corsair Harpoon à 24,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Corsair Nightsword RGB à 59,95€ sur Amazon.fr (via coupon)

– la souris filaire Corsair M65 Pro à 45,47€ sur Amazon.fr

– la souris sans fil Corsair Dark Core RGB à 64,97€ sur Materiel.net

– le moniteur 24″ BENQ Zowie XL2411P à 168€ sur Amazon.fr

– le moniteur 28″ Samsung U28E590D à 279,99€ sur GrosBill

– le moniteur 24″ ACER HA240Yawi à 114,99€ sur CDiscount

– le moniteur 24″ MSI Optix G241 à 209,99€ sur Materiel.net

– le switch réseau 8 ports Netgear GS308 à 19,99€ sur Amazon.fr

– le switch réseau 8 ports Netgear GS108 à 32,99€ sur Amazon.fr

– MSI 15,5″ GF65 (Core i5, RAM 8 Go, SSD 512 Go, RTX2060) à 899,99€ sur RDC

– ASUS 14″ ZenBook Duo UX481FA (Core i5, RAM 8 Go, SSD 512 Go) à 899,90€ chez RDC

– HP 15,6″ Omen 15dc1057 (Core i5, RAM 16 Go, SSD 512 Go, RTX2060) à 1069,80€ chez CDiscount

– ACER 15,6″ AN515-54 (Core 7, RAM 16 Go, SSD 1 To, GTX1660Ti) à 1379€ sur Amazon.fr

– ASUS 15,6″ A15-TUF566 (Ryzen 7, RAM 16 Go, SSD 512 Go, GTX1660Ti) à 1199,99€ sur Fnac

– Lenovo 15,6″ Legion Y540 (Core i5, RAM 8 Go, SSD 256 Go + HDD 1 To, GTX1660Ti) à 899€ chez CDiscount

– MSI 15,6″ GF65 (Core i7, RAM 8 Go, SSD 512 Go, RTX2060) à 1179,99€ chez CDiscount

– ACER 15,6″ Aspire 3 A315 (Core i5, RAM 8 Go, SSD 256 Go) à 699,99€ sur Fnac

– Apple iPad Pro 12,9″ 64 Go à 839,99€ sur Fnac

– Google Pixel 3A 64 Go à 249€ sur Fnac

– Google Pixel 4 64 Go à 549€ sur Fnac

– Xiaomi Redmi 8A 3 Go / 32 Go à 115€ sur Amazon.fr

– Samsung Galaxy Note 10 128 Go à 609€ sur Rakuten (+ SuperPoints)

– Samsung Galaxy A51 128 Go à 298€ sur Amazon.es

– ASUS ZenFone 32 Go à 104,98€ sur CDiscount

– Apple iPhone SE 2020 à partir de 459€ chez SFR, Red by SFR et Sosh

– Apple iPhone XS 256 Go à 759€ sur Amazon.fr

– Apple iPhone XS Max 64 Go à 799€ sur CDiscount

– TV 55″ LG 55UM7100 à 409,99€ sur CDiscount

– TV 50″ Toshiba 50UA3A63DG à 299,99€ sur CDiscount

– TV 55″ Continental Edison à 349,99€ sur CDiscount

– TV 58″ Philips 58PUS8304 à 699,99€ sur Darty

– TV 31″ Xiaomi Mi Smart TV à 155€ sur Amazon.de

– TV 43″ Xiaomi Mi Smart TV à 290,99€ sur Amazon.de

– TV 43″ TCL 43EP663 à 239€ sur Ubaldi via ODR 50€

(obtenez 20€ de remise supplémentaire en vous inscrivant sur Ubaldi via ce lien de parrainage)

– le boitier TV Xiaomi Mi box S à 55,99€ sur Rakuten (expédition depuis la France)

– la clé HDMI Amazon Fire Stick à 24,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Dot 3 à 24,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Dot 3 avec horloge à 34,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo 3 à 69,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Show 5 à 59,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Show 8 à 89,99€ sur Amazon.fr

– l’enceinte connectée Google Home Mini à 22,99€ sur Rakuten (via parrainage)

– la caméra GoPro Hero 8 Black à 305,99€ sur Rakuten (+ SuperPoints)

– la caméra connectée Full HD Xiaomi Mija 360° à 29,99€ sur CDiscount

– la caméra connectée Full HD Alfawise N816 à 25,25€ sur Gearbest

– le vidéo projecteur Full HD Alfawise BD1080P à 176,61€ sur Gearbest

– le vidéo projecteur Full HD Optoma HD27Be à 399,99€ sur Fnac

– les écouteurs sans fil Xiaomi AirDots à 14,99€ sur CDiscount

– les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro à 239€ sur Amazon.fr

– les écouteurs sans fil Apple AirPods 2 à 139€ sur Amazon.fr

– le casque Sony WH-XB900N à 133,89€ sur Amazon.de

– l’enceinte portable Sony SRS-XB01 à 21,30€ sur Amazon.fr

Retrogaming DIY

– le boitier RetroFlag GPI Case à 62€ sur Rakuten (+ SuperPoints)

– le Raspberry Pi Zero W à 19,94€ sur LDLC

– le Raspberry Pi 3 Model B+ à 35€ sur Amazon.fr

– le Raspberry Pi 4 avec 4 Go de RAM à 64€ sur Amazon.fr

– le boitier RetroFlag NesPI Case+ avec dissipateurs et ventilateur à 24,99€ sur Amazon.fr

– le boitier RetroFlag MegaPI Case à 24,98€ sur Amazon.fr

– le boitier RetroFlag SuperPi Case à 24,44€ sur Amazon.fr

Retrogaming officielles

– la console Neo Geo Mini (version internationale) + 40 jeux à 63,63€ sur Amazon.fr

– la PC Engine CoreGrafx Mini à 109,99€ sur Amazon.fr

– la console rétrogaming portable RG350 à 89,99€ sur Amazon.fr

Accessoires

– la manette sans fil 8bitdo SF30 Pro à 41,79€ sur Amazon.fr (via coupon)

– la manette filaire 8bitdo SN30 Pro à 27,99€ sur Amazon.fr

– la manette sans fil (Bluetooth) 8bitdo Zero2 (jaune, rose ou bleu) à 14,99€ sur Amazon.fr

– la manette sans fil Gamory pour Nintendo Switch à 22,29€ sur Amazon.fr (via coupon

FAI et opérateurs

– CDiscount Mobile : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 40Go de DATA à 2,99€/mois

– Red By SFR : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 100Go de DATA à 12€/mois

– B&You : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 100Go de DATA à 11,99€/mois

– Sosh : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité – avec 100Go de DATA à 16,99€/mois

– La Poste Mobile : le forfait 4G – SMS/MMS/tél illimité avec 30 Go de DATA à 9,99€/mois

Services en ligne

– Amazon Music Unlimited : le site de streaming musical est gratuit pendant 3 mois.

– Amazon Prime : il est possible tester Amazon Prime gratuitement pendant 1 mois.

– Amazon Prime Student : les étudiants peuvent tester Prime gratuitement pendant 90 jours.

– Amazon Prime Video : tester le site de streaming vidéo gratuitement pendant 1 mois.

– Audible : obtenez 2 livres audio gratuits.

– Abonnement Kindle : la bibliothèque Kindle est gratuite pendant 14 jours.