Bon Plan : le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion 8 To à 139€

Pour ceux qui sont à la recherche d’un bon disque dur externe voilà une offre intéressante. En effet, si vous avez besoin d’un disque dur USB 3.0 de grande capacité pour sauvegarder vos données, stocker vos photos et vidéos de vacances, voilà une offre qui vaut le détour !

En ce moment, le disque dur externe USB 3.0 Seagate Expansion Desktop d’une capacité de 8 To s’affiche au prix de 139,99€ sur Amazon.fr.

– Seagate Expansion Desktop à 139,99€ sur Amazon.fr

C’est un très bon tarif pour ce disque dur externe qu’on a testé récemment sur Bhmag.

Pour rappel, on a pu mesurer avec celui-ci des débits de 187,5 Mo/s en lecture et de 145,9 Mo/s en écriture via Crystal Disk Mark.

Les plus bidouilleurs d’entre vous pourront également s’amuser à ouvrir et démonter le boitier afin d’extraire le disque dur qu’il contient en vue de l’installer directement dans un PC ou autres… En effet, on trouve à l’intérieur du Seagate Expansion un disque dur Seagate Barracuda 8 To tout ce qu’il y a de plus classique (et qui vaut habituellement bien plus cher).

Vidéo du démontage :