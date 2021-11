Black Friday : le gros récap des bonnes affaires pour la Black Friday Week !

La Black Friday Week et son avalanche de promotions a démarré ce matin. De nombreuses boutiques en ligne participent à cet événement. Je vous propose ci-dessous un condensé des meilleures promotions informatique et high tech dégotées sur le net.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les bons plans ci-desssous, voilà quelques sites pour vous aider à dénicher la perle rare .:

Aliexpress, Alternate.fr, Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.es, But.fr, CDiscount, Conforama, Darty, FNAC, Gearbest, Grosbill, LDLC, Materiel.net, Rakuten, RueDuCommerce, TopAchat, Zavvi

Dernière mise à jour de cette page : le 19/11/2021 à 17h39

Cartes mémoires

– la micro SDXC SanDisk Ultra 128 Go à 14,44€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Extreme 128 Go à 18,70€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Ultra 400 Go à 38,99€ sur Amazon.de

– la micro SDXC Samsung EVO Plus 512 Go à 39,99€ sur Amazon.fr

– la SDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go à 29,09€ sur Amazon.fr

Clés usb

– la clé SanDisk Ultra Fit 64 Go à 12,05€ sur Amazon.fr

– la clé SanDisk Ultra Fit 128 Go à 17,39€ sur Amazon.fr

– la clé SanDisk Ultra Fit 256 Go à 31,99€ sur Amazon.fr

SSD 2,5 pouces

– le SSD 2,5″ Silicon Power A55 256 Go à 28,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Kingston A400 480 Go à 48€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Silicon Power A55 512 Go à 49,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ SanDisk 1 To à 81,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 870 QVO 1 To à 71,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 870 QVO 2 To à 134,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 870 QVO 4 To à 255,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Crucial MX500 500 Go à 54,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Crucial MX500 1 To à 78,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Crucial MX500 2 To à 159,99€ sur Amazon.fr

SSD M.2.

– le SSD M.2. NVMe Sabrent Rocket 1 To à 149,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 500 Go à 51,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 1 To à 73,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Kingston NV1 Series 1 To à 78,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Kingston NV1 Series 2 To à 144,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe WD Black SN750 SE 500 Go + Battlefield 2042 à 84,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe WD Black SN750 SE 1 To + Battlefield 2042 à 144,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe WD Black SN750 SE 1 To à 111,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Samsung 980 500 Go à 49,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Samsung 980 1 To à 83,99€ sur Amazon.fr

Disques durs

– le disque dur SATA III Seagate Barracuda 1 To à 36,61€ sur RueDuCommerce

– le disque dur SATA III Western Digital WD Blue 1 To à 39,99€ sur Amazon.fr

– le lot de 2 Seagate IronWolf 4 To à 189,99€ sur CDiscount

HDD et SSD externes

– le disque dur externe WD Elements 8 To à 139€ sur Amazon.de

– le disque dur externe WD Elements 16 To à 269€ sur Amazon.de

– le disque dur externe WD Elements 18 To à 337,99€ sur Amazon.fr

– le SSD WD MyPassprt 1 To à 123,99€ sur Amazon.fr

– le SSD Samsung T7 1 To à 104,99€ sur Amazon.fr

– la souris Logitech G Pro à 75€ sur Amazon.fr

– la souris Logitech MX AnyWhere 2 à 29,99€ sur Amazon.fr

– la souris Logitech MX Master à 39,99€ sur Amazon.fr

– la souris Logitech G203 à 24,16€ sur Amazon.fr

– la souris Logitech G305 à 29,99€ sur Amazon.fr

– la souris Logitech G502 Hero noire à 49,99€ sur Amazon.fr

– la souris Logitech G502 Hero noire/blanche à 32,99€ sur Amazon.fr

– le clavier Logitech G815 Lightsync à 129,99€ sur Amazon.fr

– le clavier Roccat Vulcan TKL Pro à 129,95€ sur Amazon.fr

– le clavier Logitech K800 à 49,99€ sur Amazon.fr

– le clavier Logitech K400 Plus à 19,99€ sur Amazon.fr

– le clavier Logitech MK540 à 19,99€ sur Amazon.fr

– le moniteur 24″ BENQ Zowie XL2411P à 189€ sur Amazon.fr

– le moniteur 24″ ASUS VG248QG à 199,99€ sur TopAchat

– le moniteur 24″ BENQ GL2480 à 99,99€ sur TopAchat

– le moniteur 32″SAMSUNG U32J592UQR à 298€ sur Amazon.fr

– le moniteur 24″ HP V24e à 99€ sur Amazon.fr

– Windows 10 Professionnel (32/64-Bit) à 7.25€

– Windows 10 Pro Professionnel (pour 2 PC) à 11,11€ (soit 5,55€ par PC)

– Clé CD Windows 11 Professionnel à 14,99€

– Microsoft Office 2021 Professionnel Plus 1 PC à 28,11€

– Microsoft Office 2019 Professionnel Plus 1 PC à 25,11€

– Office 2016 Professionnel Plus – 1 PC à 18,11€

– Asus Zenfone 5G 8+128 Go à 499€ sur Darty

– Xiaomi 11 Lite 5G 6+128 Go à 299,90€ sur Amazon.fr

– Xiaomi 11 Lite 5G 8+128 Go à 329,90€ sur Amazon.fr

– Xiaomi 11 T 5G 8+256 Go à 499,90€ sur Amazon.fr

– Poco X3 Pro 8+256 Go à 199,90€ sur Amazon.fr

– Poco F3 Pro 6+128 Go à 279,90€ sur Amazon.fr

– ACER AN515 15″ (Core i5, 8 Go, SSD 512 Go) à 871,99€ sur CDiscount

– ASUS Zenbook 13″ (Core i5, 16 Go, SSD 512 Go) à 799,99€ sur Fnac

– ASUS Zenbook 13″ (Core i5, 8 Go, SSD 256 Go à 699,99€ sur Fnac

– Apple Macbook Air 13″ (RAM 8Go, SSD 256 Go) à 999,99€ sur Fnac

– HP 15″ (Ryzen 5, 8 Go, SSD 512 Go) à 499,99€ sur CDiscount

– Lenovo IdeaPad 3 (Ryzen 5, 8 Go, SSD 512 Go) à 699,99€ sur Darty

– TV OLED Philips 55OLED705 à 899,95€ sur LDLC

– la clé hdmi Fire TV Stick Lite à 18,99€ sur Amazon.fr

– la clé hdmi Fire TV Stick à 22,99€ sur Amazon.fr

– la clé hdmi Fire TV Stick 4K à 33,99€ sur Amazon.fr

– la clé hdmi Fire TV Stick 4K Max à 38,99€ sur Amazon.fr

– la clé Google Chromecast avec Google TV à 49,99€ sur Darty

– le boitier TV Xiaomi Mi box S à 56,99€ sur Rakuten

– la NVIDIA Shield TV Pro 2019 à 192,70€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Dot 3 à 19,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Show 5 à 44,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Show 8 à 64,99€ sur Amazon.fr

– la caméra de surveillance Xiami 1080p à 18,99€ sur CDiscount

– la console Nintendo Switch à 269€ sur Amazon.fr

– la console Nintendo Switch Oled à 319,99€ sur Fnac

– Game & Watch Super Mario Bros à 29,99€ sur Amazon.fr

– Game & Watch The Legend of Zelda à 44,99€ sur Amazon.fr