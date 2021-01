Amazon.fr propose en ce moment le SSD SanDisk Plus d’une capacité de 1 To à un très bon prix : 84,99€ seulement ! Pour information ce modèle exploite de la mémoire NAND Flash TLC et il offre des débits de 535 Mo/s en lecture et de 450 Mo/s en écriture.

– SSD SanDisk Plus de 1 To à 84,99€ sur Amazon.fr