Bon Plan : SSD SanDisk Plus 1 To à 77€ sur Amazon.de

En ce moment le SSD SanDisk Plus d’une capacité de 1 To est disponible à un très bon prix sur Amazon.de. La version allemande d’Amazon propose en effet le SSD à seulement 77€ sur Amazon.de ce qui est vraiment très attractif pour uun SSD de cette marque et de cette capacité.

Pour information, le SSD SanDisk Plus est un modèle au format 2,5 pouces. Il exploite de la mémoire NAND Flash TLC et il offre des taux de transferts de 535 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.

A noter toutefois que les frais de livraison ne sont pas compris sur Amazon.de (contrairement à Amazon.fr). Au final, le SSD de 1 To reviendra donc à 82,21€ comprenant en compte les frais d’envoi et le réajustement de la TVA, ce qui reste toujours plus intéressant qu’en France où on le trouve à 116,58€ sur Amazon.fr