Bons Plans : le récap des bonnes affaires 2020 (semaine 14)

Voilà comme d’habitude notre récapitulatif des bonnes affaires dans les domaines informatique et high tech. Vous y trouverez des cartes mémoires, des clés usb, des disques durs, des SSD, des processeurs, des écrans, des TV, des périphériques, des smartphones, etc.. Sans oublier des codes promos et des remises à valoir sur plusieurs sites web.

Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi cette sélection de bons plans, sachez que vous trouverez d’autres offres via ces boutiques en ligne :

Aliexpress, Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.de, But.fr, CDiscount, Conforama, Darty, FNAC, Gearbest, Grosbill, LDLC, Materiel.net, Rakuten, RueDuCommerce, TopAchat

Note : Les informations présentées ici seront mises à jour régulièrement afin d’ajouter de nouvelles trouvailles et supprimer les offres obsolètes. Les nouveautés sont facilement identifiables grâce au logo “new”.

MAJ le 02/04/2020

Remises diverses

– GrosBill offre 5% de remise sur les ordinateurs avec le code “NUAGE”

– Materiel.net offre 30% de remise sur des périphériques Logitech via le code “SCIENCE”

– RDC offre la livraison via Chronopost dès 150€ d’achats via le code “LIVEOFF”

– TopAchat offre 6% de remise sur les PC gamers avec le code “AMIRAL”

– Fnac offre la livraison dès 20€ d’achats

– GrosBill offre la livraison dès 30€ d’achats

– CDiscount offre la livraison dès 50€ d’achats

– Bhmag vous parraine sur CDiscount et vous offre 10€ de remise dès 30€ d’achats

– Bhmag vous parraine sur Rakuten et vous offre 7€ de remise dès 20€ d’achats

– Bhmag vous parraine sur Ubaldi et vous offre 20€ de remise dès 100€ d’achats

Stockage

Cartes mémoires

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 200 Go à 27,99€ sur Amazon.de

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 128 Go à 20,99€ sur Amazon.fr

– la carte microSDXC Samsung EVO Plus 64 Go à 13,79€ sur Amazon.fr

– la carte microSDXC SanDisk Ultra 400 Go à 58,42€ sur Amazon.de

Stockage externe

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion “AE” 8 To à 139,99€ sur Amazon.es

– le disque dur portable USB 3.0 Seagate Backup Plus 5 To à 123,73€ sur Amazon.fr

– la clé usb SanDisk Ultra 64 Go à 15,99€ sur Amazon.fr

– la clé usb Kingston DT100 G3 32 Go à 7,99€ sur Amazon.fr

– la clé usb Kingston DT100 G3 64 Go à 9,83€ sur Amazon.fr

Stockage interne

– le SSD Crucial BX500 240 Go à 34,99€ sur Amazon.fr

– le SSD PNY CS900 120 Go à 20,75€ sur Amazon.fr

– le SSD PNY CS900 240 Go à 31,99€ sur Amazon.fr

– le SSD PNY CS900 960 Go à 96,61€ sur CDiscount

– le SSD SanDisk Plus 120 Go à 28.99€ sur Amazon.fr

– le SSD SanDisk Plus 240 Go à 43.49€ sur Amazon.fr

– le SSD SanDisk Plus 480 Go à 69.90€ sur Amazon.fr

– le SSD Samsung 860 QVO 1 To à 109,99€ sur Fnac (ou 104,50€ pour adhérents)

– le SSD Samsung 860 EVO 1 To à 134,94€ sur LDLC avec le code “INVINCIBLE”

– le SSD Samsung 860 EVO 500 Go à 79,95€ sur LDLC avec le code “INVINCIBLE”

– le disque dur Seagate Barracuda 2 To à 63,99€ sur CDiscount

Composants

– le processeur AMD Ryzen 5 2600X à 134,90€ sur Amazon.fr

– le processeur AMD Ryzen 5 3600 à 198,99€ sur Amazon.fr

– le processeur AMD Ryzen 5 3700X à 336,99€ sur CDiscount

– le kit DDR4 Crucial Ballistix Sport LT 16 Go (2×8) à 74,99€ sur Amazon.de

– Bundle AMD Ryzen 5 3600 + Gigabyte B450M DS3H + RAM GSKill 16 Go (2×8) à 339,95€ sur Materiel.net via le code “GIGA”

Périphériques / Accessoires

– la souris filaire Corsair Harpoon à 24,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire SteelSeries Rival 110 à 26,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Roccat Tyon All à 44,99€ sur Amazon.fr

– le moniteur 31″ VIEWSONIC VX3211-MH à 169,90€ sur RDC

– le moniteur 24″ BENQ Zowie XL2411P à 194,99€ sur Amazon.fr

– la caméra GoPro Hero 8 Black à 299,99€ sur Rakuten

– le bloc multiprise parafoudre (4 prises) de Belkin à 12,34€ sur Amazon.fr

Objets connectés

– l’enceinte connectée Amazon Echo Dot 3 à 29,99€ sur Amazon.fr

– l’enceinte connectée Amazon Echo Dot 3 + horloge intégré à 39,99€ sur Amazon.fr

– l’enceinte connectée Amazon Echo 3 à 69,99€ sur Amazon.fr

– l’enceinte connectée Amazon Echo Show 5″ à 59,99€ sur Amazon.fr

– l’enceinte connectée Amazon Echo Show 8″ à 99,99€ sur Amazon.fr

– la caméra connectée Full HD Xiaomi Mija 360° à 29,99€ sur CDiscount

PC portables

– MSI 15,6″ GF65 (Core i5, RAM 8 Go, SSD 512 Go, RTX2060) à 999,90€ chez RDC

– MSI 15,6″ GF65 (Core i7, RAM 8 Go, SSD 512 Go, RTX2060) à 1155,99€ chez CDiscount

– HP Pavilion 15,5″ CW1011F (Ryzen 5 3500U, RAM 8 Go, SSD 256 Go) à 529,90€ chez RDC

Smartphones

– Xiaomi Note 6 Pro 32 Go à 137,68€ sur Rakuten

– Samsung Galaxy Note 10 128 Go à 609€ sur Rakuten via Boulanger

– ASUS ZenFone 32 Go à 104,98€ sur CDiscount

– Hisense Infinity 32 Go à 79€ sur CDiscount

– Apple iPhone 11 rouge 64 Go à 689€ sur Rakuten + Super Points

– Apple iPhone 11 vert 64 Go à 689€ sur Rakuten + Super Points

– Apple iPhone 11 violet 64 Go à 689€ sur Rakuten + Super Points

– Apple iPhone 11 jaune 64 Go à 689€ sur Rakuten + Super Points

TV / AUDIO / VIDEO / CONSOLES

– TV 4K 55″ incurvée Samsung UE55RU7372 à 582,40€ sur CDiscount

– TV 4K 55″ Philips 55PUS6554 à 409,67€ sur CDiscount

– TV 4K 58″ Philips 58PUS8304 à 659€ sur RDC

– TV 4K 55″ Panasonic TX-55GZ950E à 1099,99€ sur CDiscount

– le boitier TV Xiaomi Mi box S à 59,99€ sur Rakuten

– le boitier TV Xiaomi Mi box S à 52,44€ sur Gearbest (via la Chine)

– la clé HDMI Amazon Fire Stick à 24,99€ sur Amazon.fr

– la clé HDMI Amazon Fire Stick 4K à 44,99€ sur Amazon.fr

– les écouteurs sans fil Xiaomi AirDots à 16,86€ sur CDiscount

– le boîtier RetroFlag GPI Case à 62€ sur Rakuten