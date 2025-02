Vente flash : Samsung 990 EVO Plus 2 To à 129€ sur CDiscount

Lancé en septembre 2024, le SSD Samsung 990 EVO Plus fait aujourd’hui l’objet d’une 1chouette promo sur CDiscount qui brade la version 2 To à seulement 129,99€.

Vente flash : le SSD Samsung 990 EVO Plus 2 To est bradé à 129,99€ sur CDiscount

Lancé en septembre 2024, le SSD Samsung 990 EVO Plus fait aujourd’hui l’objet d’une chouette promo sur CDiscount qui brade la version 2 To à seulement 129,99€. C’est un excellent prix pour ce SSD M.2. NVMe qui est doté d’une interface compatible à la fois avec la norme PCI Express 4.0 4x et avec la norme PCI Express 5.0 2x.

Le Samsung 990 EVO Plus de 2 To offre des débits de 7.250 Mo/s en lecture et de 6.300 Mo/s en écriture (1.000K /1.350K IOPS en lecture/écriture 4K). Couvert par une garantie de 5 ans, il offre une endurance de 1200 TBW.

Samsung 990 EVO Plus 2 To à 129,99€ sur CDiscount

A noter que les abonnés au programme CDAV (CDiscount à Volonté) peuvent bénéficier de 10€de remise supplémentaire en indiquant le code promo 10CDAV25 soit un prix de revient de 116,99€.