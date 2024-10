Sortie des drivers AMD Radeon Adrenalin 24.9.1

Après NVIDIA ce matin, c’est maintenant au tour d’AMD de dévoiler de nouveaux pilotes graphiques : les Radeon Adrenalin 24.9.1. Cette nouvelle version introduit une nouvelle technologie baptisée AMD Fluid Motion Frames 2 (AFMF2) qui vise à améliorer le jeu sur les GPU Radeon.

D’après le fabricant : « AFMF est une technologie de génération d’images avancée présente au niveau des pilotes AMD et qui est conçue pour augmenter le nombre d’images par seconde (IPS) et la fluidité du gameplay dans des milliers de jeux. Elle est une composante d’AMD HYPR-RX, la solution d’amélioration des performances en un clic qui active automatique les technologies AMD disponibles au niveau du pilote et directement dans le jeu ».

Voilà les principales caractéristiques de l’AFMF2 annoncées par AMD :

Améliorations optimisées par l’IA : AFMF 2 utilise des améliorations fondées sur l’IA pour optimiser l’efficacité de la génération d’images, offrant ainsi des expériences de jeu plus fluides, en particulier lors de scènes d’action rapides.

Compatibilité élargie : AFMF 2 fonctionne sur des milliers de jeux et est pris en charge sur les cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 et 7000 ainsi que sur les processeurs AMD Ryzen dotés de parties graphiques intégrées Radeon basées sur l'architecture AMD RDNA 3. AFMF 2 est désormais également disponible sur les ordinateurs portables utilisant un Ryzen™ AI 9 HX 370 avec une partie graphique Radeon intégrée.

Prise en charge de Vulkan et d'OpenGL : avec cette mise à jour, AFMF 2 étend ses puissantes capacités de génération d'images à un plus large éventail de jeux, en prenant en charge les titres Vulkan et OpenGL.

Interopérabilité AMD Radeon Chill : combinez de manière transparente AFMF 2 avec Radeon Chill pour activer une limite d'IPS à faible latence afin d'éviter les déchirements dans l'image en cas de dépassement de la fréquence de rafraîchissement maximale de l'écran.

Les jeux qui sont compatibles AMD HYPR-Tuned auront automatiquement les paramètres disponibles en jeu comme le FSR et Radeon Anti-Lag 2 activés et configurés pour une expérience.

Les drivers Adrenalin 24.9.1 supportent de nouveaux jeux : Frostpunk 2, God of War Ragnarök, Warhammer 40,000: Space Marine 2 et The Sims 4 DirectX 11 Update. Ils étendent aussi le support HYPR-Tune à Black Myth : Wukong, Creatures of Ava, Frostpunk 2 et God of War Ragnarök – permettant l’activation du FSR 3.

La mise à jour introduit également le « Geometric Downscaling », qui améliore la qualité de la lecture vidéo en réduisant les artefacts visuels dans les fenêtres nécessitant une mise à l’échelle, pour une image plus nette.

Les drivers sont téléchargeables sur le site d’AMD.