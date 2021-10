Concours 21 ans de Bhmag : 2 disques durs Toshiba à gagner !

Pour célèbrer les 21 ans de BHMAG, plusieurs concours ont été planifiés. Ceci afin de vous remercier de votre fidélité depuis toutes ces années mais aussi pour marquer le coup car il faut bien avouer que ce n’est pas tous les jours qu’un site web fête ses 21 ans !

Et cette semaine, on a mis les petits plats dans les grands ! En effet, TOSHIBA et BHMAG se sont associés pour fêter cet événement en vous offrant non pas un mais deux disques durs portables. A noter que dans les deux cas il s’agit d’un disque dur Toshiba Canvio Premium : un modèle 2,5″ portable qui dispose d’une coque en aluminium et d’une connectique USB C.

Les deux disques durs sont livrés avec un câble USB C (+ adaptateur USB A), une notice et même une petite housse de transport afin de vous faciliter la vie durant les voyages. La différence entre les deux modèles se situe au niveau de la capacité de stockage puisque l’un offre une capacité de 1 To et l’autre : 2 To !

Pour compléter ce concours, en plus des disques durs offerts par TOSHIBA, cinq clés usb Bhmag sont également offertes.

Voilà la liste des lots mis en jeu pour ce concours :

1er prix : un disque dur Toshiba Canvio Premium 2 To + une clé usb Bhmag

Pour participer, répondez à cette question dans les commentaires :

Question : Quel est le nom du disque dur Toshiba optimisé pour les NAS ?



Indice : la réponse est sur le site du fabricant

1- P300

P300 2- N300

N300 3- X300

X300 4- S300

Modalités:

Pour tenter de remporter l’un des lots mis en jeu : rien de plus simple ! Vous avez jusqu’au samedi 2 octobre 2021 à minuit pour répondre à cette question dans les commentaires.

Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses données. (via random). Le premier à être tiré au sort remportera un disque dur Toshiba Canvio Premium de 2 To + une clé usb Bhmag, le second remportera un disque dur Toshiba Canvio Premium de 1 To + une clé usb Bhmag et les trois suivants remporteront une clé usb Bhmag. Bonne chance à tous !