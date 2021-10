Epic Games offre cette semaine le jeu Europa Universalis IV

Un nouveau titre est proposé gratuitement cette semaine sur l’Epic Games Store. Il s’agit du jeu « Europa Universalis IV », un jeu de simulation – stratégie qui se déroule de la Renaissance à la Révolution.

Vous pouvez récupérer le jeu en vous rendant sur cette page de l’Epic Games Store.

Extrait :

« Europa Universalis IV vous place aux commandes d’une puissance à guider au fil du temps afin d’en faire un véritable empire et de dominer le monde. Gouvernez votre nation à travers les siècles avec une liberté, une profondeur et une fidélité historiques inégalées. Exploration, commerce, guerre et diplomatie sont au cœur de ce titre aux dimensions épiques doté d’une riche intensité stratégique et tactique. »