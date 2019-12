Cyber Monday : le récap des bons plans du jour !

Voilà un petit récapitulatif des offres intéressantes durant le Cyber Monday. Si vous trouvez de votre côté des choses qui valent le détour, n’hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous.

L’actualité sera mise à jour plusieurs fois par jour afin de supprimer les offres obsolètes et ajouter de nouvelles découvertes qui sont facilement identifiables grâce au logo “new”.

Petit rappel pour les grincheux (oui il y en a…) : les bons plans sont valides et testés par mes soins un par un au moment de leurs publications. Si vous vous y prenez un peu tard pour faire vos emplettes, le prix ne sera plus forcément le même en cas de rupture de stock.

Retrouvez le Cyber Monday sur de nombreuses boutiques en ligne :

Aliexpress, Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.de, But.fr, Cdiscount, Conforama, Darty, FNAC, Gearbest, Grosbill, LDLC, Materiel.net, Rakuten, RueDuCommerce, TopAchat

Promos diverses

– 5% de remise + 5% en bons d’achats sur le site LDLC avec le code “CYBER”

– 6% de remise sur l’ensemble du site TopAchat avec le code “BLACKWEEKEND”

– 10€ offerts dès 59€ d’achats chez Rakuten avec le code “CM19”

– 8€ offert pour l’achat d’un chèque cadeau de 50€ sur Amazon.fr (si vous êtes éligible)

Stockage

Cartes mémoires

– la carte mémoire SanDisk Ultra 64 Go à 13,53€ sur Amazon.fr

– la carte mémoire SanDisk Ultra 200 Go à 22€ sur Amazon.de

– la carte mémoire SanDisk Ultra 400 Go à 49€ sur Amazon.de

Stockage externe

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion 6 To à 99,90€ sur Amazon.fr

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion 8 To à 129,90€ sur Amazon.fr

– le SSD portable USB 3.0 Samsung T5 de 1 To à 138,99€ sur Amazon.fr

– le SSD portable USB 3.0 SanDisk Extreme de 1 To à 129€ sur Amazon.de

Stockage interne

– le SSD M.2. NVMe Samsung 970 EVO Plus de 1 To à 174,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe WD Black SN750 de 500 Go à 87,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P1 de 500 Go à 66,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P1 de 500 Go à 65€ sur CDiscount

– le SSD Samsung 860 EVO de 500 Go à 59,99€ sur Amazon.fr

– le SSD Samsung 860 EVO de 1 To à 109,99€ sur Amazon.fr

– le SSD Crucial MX500 de 500 Go à 55,02€ sur Amazon.fr

– le SSD Kingston A400 de 480 Go à 46,37€ sur CDiscount

– le SSD Samung 860 QVO de 1 To à 89,99€ sur CDiscount

– le disque dur WD RED de 4 To à 91,49€ sur Amazon.es

– le disque dur Seagate Barracuda de 8 To à 159,99€ sur CDiscount

Accessoires

– la station d’accueil USB 3.0 Orico 5 baies à 118,99€ sur Amazon.fr

– la station d’accueil USB 3.0 Orico 2 baies à 47,49€ sur Amazon.fr (via coupon)

– la station d’accueil USB C Orico 5 baies à 120,64€ sur Amazon.fr (via coupon)

– le hub 4 ports USB 3.0 à 15,19€ sur Amazon.fr

– le boitier HDD 5 baies Orico à 175,99€ sur Amazon.fr (via coupon)

Composants

– le processeur AMD Ryzen 7 2700 + 3 mois XBox Game Pass + 1 jeu offert à 151,25€ sur TopAchat

– le kit DDR4 Patriot Viper 16 Go (2x8Go) à 66,99€ sur Amazon.fr

– le kit DDR4 Corsait Ballistix Sport (2x8Go) à 75,90€ sur Amazon.de

– le kit DDR4 Corsair Vengeance LPX (2x8Go) à 70,41€ sur TopAchat

– 7% de réduction sur les kits d’évolution vendus sur RueDuCommerce

Périphériques

Audio

– 20% de remise sur les claviers, souris, casques de marque Razer

– le casque Bluetooth Marshall Major III à 79,99€ sur Fnac

Divers

– la souris sans fil Logitech MX Master à 37,99€ sur Amazon.fr

– la souris sans fil Logitech MX AnyWhere à 39,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G402 à 26,99€ sur Amazon.fr

– la webcam Logitech C920 à 39,99€ sur Amazon.fr

– le clavier HyperX Alloy Elite RGB à 88,90€ sur Amazon.fr

– la souris HyperX Pulsefire Surge RGB à 38,07€ sur Amazon.fr

– le tapis de souris Fury S Pro à 22,49€ sur Amazon.fr

Moniteurs

– le moniteur 27″ Samsung S27F354 à 129,99€ sur CDiscount

– le moniteur 27″ HP 1CA81AA à 49,99€ sur CDiscount (après ODR)

– le moniteur 32″ Philips 325E1C à 169,99€ sur CDiscount

– jusqu’à 50% sur les écrans et accessoires HP

PC portables

– ASUS R543 (Core i3, 6Go, SSD 512Go) à 399€ sur CDiscount

– 30% sur les PC portables ACER, ASUS, DELL, HP et Lenovo

Smartphones

– Xiaomi Mi Mix 3 noir 128 Go à 299€ sur CDiscount (via ODR 50€)

– Xiaomi Mi A3 noir 64 Go à 154,99€ sur RDC

– Xiaomi Redmi Note 8 3+32 Go à 149€ sur Amazon.fr

– Xiaomi Redmi Note 8 4+128 Go à 189€ sur Amazon.fr

– Apple iPhone XR 64 Go à 569€ sur CDiscount

Tablettes

– MS Surface Pro 7 (Core i3, 16 Go, SSD 128G) à 799€ sur Amazon.fr

– iPad Pro 11″ argent WIFI + 4G version 1 To à 1.487,11€ sur Amazon.fr

Consoles

– pack Nintendo Switch + Nintendo Labo + Roi Lion + Aladdin + Lego Marvel à 349,99€ sur Fnac

– le pack Xbox One S Forza Horizon 4 + Casque Turtle Beach Recon 50x White + Manette + FIFA 19 + Token GOW 4 + Token ApexX à 210€ sur Amazon.fr

– la PS4 + Fortnite à 189,99€ sur CDiscount

– jusqu’à 50% sur une sélection de produits Xbox (consoles, packs, manettes, etc..)

– jusqu’à 50% sur une sélection de produits PS4 (consoles, packs, manettes, etc..)

– jusqu’à 20% de remise sur les packs Nintendo 2DS et Nintendo Switch

TV

– TV 4K 50″ HAIER LEU50H350S à 269,99€ sur CDiscount

– TV 4K 55″ OLED SONY KD55AG8BAEP à 1499€ sur Darty

– TV 4K 55″ SONY KD55XF9005 à 999€ sur Darty

– TV 4K 55″ incurvée Samsung UE55RU7372 à 549,99€ sur CDiscount

– jusqu’à 26% de remise sur les TV 4K Samsung, LG et Philips

Objets connectés

– l’enceinte connectée Google Home Mini (gris, noir, corail) à 17€ sur Rakuten

– le bracelet Xiaomi Mi Band 4 à 20€ sur Gearbest (avec le code GBXMSHBF)

– le boitier TV Xiaomi Mi box S à 48,20€ sur Gearbest

– la caméra de surveillance Keyke 1080p à 24,99€ sur Amazon.fr

Produits connectés Netatmo

– le thermostat Netatmo à 119€ sur Amazon.fr

– le kit de démarrage Netatmo pour chauffage collectif à 149€ sur Amazon.fr

– la caméra intérieure Netatmo Welcome à 129€ sur Amazon.fr

– la caméra extérieure Netatmo Presence à 199€ sur Amazon.fr

– la station météo Netatmo à 114,98€ sur Amazon.fr

– le module additionnel intérieur à 45,99€ sur Amazon.fr

– le pluviomètre Netatmo à 45,99€ sur Amazon.fr

– l’anémomètre Netatmo à 74,99€ sur Amazon.fr

Produits connectés Amazon

– Amazon Echo Dot 3 à 22€ (au lieu de 59,99€)

– Amazon Echo Dot 3 avec horloge à 34,99€ (au lieu de 69,99€)

– Amazon Echo Show 5 à 49,99€ (au lieu de 89,99€)

– Amazon Input à 19,99€ (au lieu de 39,99€)

– Amazon FireTV Stick à 24,99€ (au lieu de 39,99€)

– Amazon FireTV Stick 4K à 39,99€ (au lieu de 59,99€)

– Amazon FireHD7 16 Go à 49,99€ (au lieu de 69,99€)

– Amazon FireHD8 16 Go à 69,99€ (au lieu de 99,99€)