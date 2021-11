Deux jeux gratuits cette semaine sur l’Epic Games Store

Deux jeux sont disponibles gratuitement cette semaine sur l’Epic Games Store. Le premier est « Tiny Tina et la Forteresse du Dragon », le second est un pack saison 4 pour Rogue Company.

Deux jeux sont disponibles gratuitement cette semaine sur l’Epic Games Stores. Le premier est « Tiny Tina et la Forteresse du Dragon », le second est un pack saison 4 pour Rogue Company. Les jeux peuvent être téléchargés gratis jusqu’au jeudi 16 novembre à 17 heures.

Jouez à Tiny Tina et la Forteresse du Dragon, puis mettez Tiny Tina’s Wonderlands, sa suite en version longue, dans votre liste de souhaits !

Écrabouillez des squelettes, tuez des dragons et affrontez des golems géants dans Tiny Tina et la Forteresse du Dragon : Une aventure merveilleuse. Redécouvrez le jeu salué par la critique en 2013 avec cette campagne individuelle bourrée de fantasy, d’humour et de montagnes de butin magique !

Entamez la Saison 4 avec un pack GRATUIT exclusif pour Epic Games ! Il débloque Switchblade et Scorch, deux expertes explosives qui font pleuvoir flammes et napalm ! Le pack donne aussi la tenue Switchblade Infernale et 20 000 points de Battle Pass ; tout GRATUITEMENT !