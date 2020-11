Deux nouveaux écrans 144 Hz et AMD FreeSync Premium chez Philips

Philips s’adresse à nouveau aux joueurs avec ses deux nouveaux moniteurs orientés gaming : le 242E1GAEZ et le 272E1GAEZ. Les appareils offrent respectivement une diagonale de 24 pouces et 27 pouces.

Le 242E1GAEZ et le 272E1GAEZ sont des versions mises à jour des écrans Philips 242E1GAJ et 272E1GAJ lancés en septembre. Les nouveaux venus disposent en effet des mêmes caractéristiques techniques que leurs aînés mais incluent deux fonctionnalités supplémentaires : la possibilité de régler la hauteur de l’écran (jusqu’à 10 cm) et le support de la technologie AMD FreeSync Premium.

Le reste des caractéristiques demeurent inchangées et on trouve sur les deux écrans une dalle VA qui supporte une définition Full HD de 1920 x 1080 à la fréquence de 144 Hz. Les moniteurs offrent un temps de réponse de 1 ms MPRT, uneluminosité de 350 cd/m2, un contraste de 3.000:1 pour le 242E1GAEZ (3500:1 pour le 272E1GAEZ) et des angles de vision de 178 / 178°.

Au niveau de leur connectique, les deux appareils proposent un port HDMI et un DisplayPort ainsi que des entrée/sortie audio et des enceintes 2 x 3 Watts. Ils embarquent également les technologies “LowBlue” (pour réduire les émissions de lumière bleue), “Flicker Free” (pour réduire le scintillement) et EasyRead (pour un meilleur confort de lecture).

Les écrans Philips 242E1GAEZ et 272E1GAEZ seront disponibles vers la fin du mois de novembre aux tarifs respectifs de 189€ et 239€.