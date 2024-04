La norme PCI Express 7.0 se précise, finalisation en 2025

La norme PCI Express 7.0 n’en finit pas de faire parler d’elle… Dévoilée pour la première fois en juin 2022, celle-ci est toujours en cours de développement. Le PCI-SIG (Peripheral Component Interconnect Special Interest Group), le consortium qui en charge la norme PCI Express vient de rendre disponible à ses membres la version 0.5 de ses spécifications techniques.

Le PCI-SIG affirme que les spécifications de la norme PCIe 7.0 sont toujours sur la bonne voie et que la version finale et définitive devrait voir le jour en 2025. Pour rappel, le PCI-SIG ambitionne de doubler la bande passante du PCI Express entre chaque version.

On est ansi passé du PCI Express 4.0 16x à 64 Go/s au PCI Express 5.0 16x à 128 Go/s et au PCI Express 6.0 16x à 256 Go/s ces derniers mois. Et tout naturellement on se dirige vers un PCI Express 7.0 16x à 512 Go/s pour l’horizon 2025.

Voilà ce qu’affirme le PCI-SIG concernant le PCI Express 7.0 :