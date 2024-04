Deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store !

Cette semaine, l’Epic Games Store se montre particulièrement généreux puisque ce sont deux jeux vidéos qui sont offerts cette fois-ci.

Il s’agit des titres The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition et Thief que vous pouvez télécharger respectivement ici et là. Les jeux sont disponibles gratuitement jusqu’au jeudi 11 avril 2024. Après cette date ils redeviendront payants.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition est la manière ultime de jouer au jeu de rôle primé d’Obsidian Entertainment et de Private Division. Ce chef-d’œuvre remastérisé contient le jeu de base et tous les DLC, ce qui en fait la meilleure version de The Outer Worlds.

Thief

Thief est un jeu d’action-infiltration à la première personne développé par Eidos-Montréal. Dans cette version réimaginée du classique de la série Thief, incarnez Garrett, le Maître Voleur, volez et déplacez-vous furtivement dans une Cité remplie de dangers.