Transcend dévoile un SSD M.2. compact : le MTE310S

Transcend présente le MTE310S : c’est un SSD M.2. au format 2230 qui intéressa les possesseurs de consoles PC portables et de machines ultra portables. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et il exploite une interface PCI Express 4.0 4x.

Le fabricant propose son SSD en deux variantes 512 Go et 1 To.

Voilà les débits proposés par chaque modèle :

MTE310S 512 Go : 3.300 Mo/s en lecture, 1.700 Mo/s en écriture (119K/395K iOPS)

MTE310S 1 To : 5.000 Mo/s en lecture, 3.500 Mo/s en écriture (330K/690K iOPS)

Ce ne sont pas des bêtes des course. Ils sont moins performants que la plupart des SSD M.2. PCIe 4.0 du marché, mais ils offrent la particularité d’être très compacts (ils mesurent 22 x 30 mm) et donc d’être utilisables dans des machines aux dimensions réduites.

Les SSD Transcend MTES310S de 512 Go et 1 To sont annoncés avec une endurance respective de 300 TBW et 600 TBW. Garantis cinq ans, ils offrent un MTBF de 2 millions d’heures.