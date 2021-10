Epic Games offre deux jeux : Paladins et Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Les jeux Paladins et Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse sont disponibles gratuitement en ce moment sur l’Epic Games Store.

Les jeux Paladins et Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse sont disponibles gratuitement en ce moment sur l’Epic Games Store. Vous pouvez les télécharger sans débourser un centime jusqu’à jeudi prochain, le 21/10 à minuit.

Découvrez Paladins avec ce pack temporaire exclusif sur Epic Games ! Le pack Epic de Paladins débloque de suite 4 champions et des éléments cosmétiques pour chacun d’eux. Le pack Epic de Paladins débloque de suite 4 champions : Androxus, Raum, Tyra et Ying. Un de chaque rôle ! Il vous donne aussi 4 skins : Androxus Exalté, Raum Dominateur, Tyra Baronne et Ying Gueuledeloup !

Nous sommes en 1959, à Punchbowl en Pennsylvanie, une ville moderne modèle où il fait bon vivre. Montrez aux vivants que la loi et l’ordre ne font pas le poids face à un mort-vivant prêt à tout. Maggie, ton petit-ami est de retour et Punchbowl va en prendre pour son matricule !