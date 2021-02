Epic Games offre gratuitement le jeu Sunless Sea

Bonne nouvelle pour les gamers : le jeu Sunless Sea est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store en ce moment. Le titre est disponible en téléchargement jusqu’au 4 mars prochain sur cette page de l’Epic Games Store.

Sunless Sea est un jeu de rôle d’horreur gothique qui tourne autour de l’exploration, d’une histoire raffinée et de morts fréquentes. Devenez le capitaine d’un bateau à vapeur de l’ère victorienne sur une vaste mer souterraine. Si les crabes géants, les icebergs intelligents et les nuées de chauves-souris n’ont pas raison de vous, ce sera la folie et le cannibalisme qui vous mèneront à votre perte. Mais ce vieil océan noir vous attire, et il regorge de butin pour les âmes courageuses qui y naviguent.