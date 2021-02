Une nouvelle mise à jour de DSM 6 pour les NAS Synology

En attendant la sortie de DSM 7 en version finale, le fabricant Synology continue de mettre à jour son système d’exploitation DSM 6 à destination des NAS de la marque.

La dernière version en date est DSM 6.2.4-25554 datée du 23 février 2021. C’est une mise à jour plutôt importante qui apporte pas mal de nouveautés et de correctifs comme on peut le voir ci-dessous.

L’installation de DSM 6.2.4 se fait directement depuis l’interface DSM de votre NAS Synology. Si la mise à jour n’est pas encore proposée, il est possible de télécharger l’update via le site du constructeur. A noter toutefois que le redémarrage du NAS est requis pour finaliser l’installation de la mise à jour.

Compatibilité et installation

– Amélioration de la politique de mot de passe. Les mots de passe doivent exclure les noms d’utilisateur et les descriptions, inclure des lettres majuscules et minuscules ainsi que des chiffres numériques. La longueur minimale du mot de passe est de 8 caractères.

– Correction d’un problème de compatibilité entre la plate-forme Geminilake et les machines virtuelles exécutant Windows 10.

– Sur une version nouvellement installée de DSM, les événements du journal de changement de nom et de suppression de fichier pour SMB seront activés par défaut.

Quoi de neuf dans DSM 6.2.4 ?

– Les utilisateurs peuvent désormais définir 10 adresses e-mail pour recevoir des notifications système.

– Amélioration des performances de synchronisation de la base de données de domaine en synchronisant uniquement les données modifiées.

– Prise en charge de la détection des blocs défectueux sur les SSD Synology.

– Prise en charge de la mise à jour de firmware des SSD et HDD Synology directement via DSM.

– Contrôle amélioré de la vitesse du ventilateur basé sur la température de la carte d’interface réseau Synology pour les modèles de la série 19 et plus récents.

Problèmes résolus

– Correction d’un problème où l’option “Activer l’assistant Web” ne fonctionnait pas sur NVR216 et NVR1218.

– Correction d’un problème où les formats de date et d’heure des tâches planifiées n’étaient pas cohérents dans les paramètres du widget et du système.

– Correction d’un problème où les tâches planifiées pouvaient ne pas être exécutées ou modifiées.

– Correction d’un problème où les tâches planifiées à une fréquence élevée généraient de nombreux journaux et occupaient des partitions système.

– Correction d’un problème où le texte de bienvenue personnalisé pouvait différer sur la page d’aperçu et de connexion réelle en raison des limites de caractères.

– Correction d’un problème où les données pouvaient toujours être écrites sur les LUN une fois que le volume était à court d’espace.

– Correction d’un problème où, si des dongles Wi-Fi sont installés, certaines interfaces réseau disponibles ne sont pas répertoriées lorsque les utilisateurs modifient les cibles iSCSI.

– Correction d’un problème où les services iSCSI peuvent être instables lorsque l’hôte est trop occupé ou lorsque les utilisateurs désactivent les cibles iSCSI et mettent fin aux sessions simultanément.

– Correction d’un problème où les initiateurs ne pouvaient pas se connecter à la cible iSCSI après la reconnexion des interfaces Ethernet dans un cluster à haute disponibilité.

– Correction d’un problème où les packages pouvaient ne pas fonctionner correctement lorsque les disques migrés depuis un autre Synology NAS provoquaient des conflits d’ID de volume.

– Correction d’un problème qui empêchait les utilisateurs de trouver leur Synology NAS dans Mes emplacements réseau sous Windows lorsque WS-Discovery ne fonctionnait pas correctement.

– Correction d’un problème où Log Center n’enregistrait pas les événements d’activation / désactivation de la corbeille.

– Correction d’une vulnérabilité de sécurité concernant Sudo. (Synology-SA-21: 02)

– Correction de plusieurs vulnérabilités de sécurité. (Synology-SA-21: 03)

Limites

– En réponse à l’amélioration de l’efficacité de la synchronisation de la base de données de domaine, la liste des utilisateurs / groupes de domaine sera mise à jour une fois par heure lors de sa création avec Synology Directory Server.