Epic Games offre le jeu The Hunter : Call of the Wild

En ce moment, le jeu The Hunter : Call of the Wild est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu un peu particulier puisque c’est une simulation de chasse. Si vous voulez l’essayer vous pouvez le récupérer gratuitement sur cette page.

Extrait :

Vous n’avez jamais joué à un jeu de chasse comme theHunter: Call of the Wild. Plongez dans un monde à l’ambiance incroyable et plein de vie, des animaux majestueux modélisés avec soin au bruissement des feuilles qui s’agitent alors que vous traquez votre proie. Vous pouvez décider de chasser en solitaire ou de rejoindre des amis pour chasser ensemble. N’oubliez pas : vous n’êtes pas seulement un visiteur de ce monde, vous en faites intégralement partie. Et lorsque vous apercevrez la splendide ramure de votre premier cerf élaphe à travers les feuillages, un sentiment indescriptible vous envahira.